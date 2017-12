Programul de distribuire a pachetelor, prelungit până la ora 18.00

06:59:40 / 31 Decembrie 2015

Desconsiderare.Nepasare.

De ani si ani masura distribuirii de alimente pt unele categorii de personae a fost considerate de unii ca fiind buna,de altii nu.Dar modul in care oamenii intra in posesia pachetelor respective este dovada dezinteresului primariei fata de cei care stau de obicei ore in sir la cozi mari. De ce nu s-au facut unele corectii nu stiu sigur(sa se dea pe litere,sa fie mai multe zile de distribuire,sa se dea tichete etc) dar ceeace am vazut in aceste 4 zile intrece orice imaginate. Perioada aleasa,ultimile zile din an,a fost gresita ,vremea in doua zile foarte rece si umeda,puncte in continuare de distribuire putine,toate facute parca in bataie de joc la adresa :beneficiarilor" care in fond se stie ca sunt votanti disciplinati ai conducerii primariei. In bunul obicei romanesc la sfarsit de an se fac urari iar eu dezgustat de nepasarea factorilor din primarie carese ocupa cu aceste pachete le urez sa stea si ei la un astfel de rand(coada) ore in sir in conditii nu numai de frig si ploaie dar si pe canicula. Altadata Constanta era clar printer cele mai cosmopolite orase ale tarii a ajuns azi de rad toti de noi,lucru constatat in diversele discutii si drumuri prin Romania. Poate ca alegerile locale din vara sa aduca alte personae la primarie,cei de acum pur si simplu intepeniti pe scaunele functiilor sunt rupti de realitate. Cand va pune stampila pe vot cei care stau atatea ore pentru un pachet sa se gandeasca la copii si nepotii lor