Protestul tăcut al magistraților constănțeni

15:25:24 / 18 Decembrie 2017

Cate interviuri au dat europarlamentarii in acest an? Ce au comunicat cu noi? Or sa vrea iar voturi?

Rugam europarlamentarii Romaniei sa ne spuna daca UE a adoptat directiva prin care timpul petrecut cu transportul pana la si de la serviciu - acasa este considerat timp de lucru? Acum un an in UE se dorea adoptarea acestei directive. Dar la noi e o tacere dubioasa.