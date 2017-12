PSD - precum Hopa-Mitică!

În ciuda problemelor de imagine pe care le are, PSD domină în continuare scena politică, reușind să atingă pragul psihologic de 50%, fiind în continuare liderul incontestabil al preferințelor politice ale românilor. Asta reiese dintr-un sondaj de opinie al Sociopol, citat de stiripesurse.ro. În ceea ce privește PNL, acesta își consolidează revenirea spre 30%, după ce în mai tot începutul anului a evoluat în jur de 20%. De asemenea, USR își revine spre 7%, după ce în 2017 a cunoscut o evoluție oscilantă: când peste 10%, în primăvară, în perioada protestelor, când semnificativ sub 5%, în vară, probabil ca dezamăgire post-demonstrații. La nivelul ALDE, formațiunea lui Călin Popescu-Tăriceanu oscilează în jurul pragului electoral de 5%, la fel ca și UDMR. În cădere este partidul lui Traian Băsescu, PMP, aflat sub pragul de 5%.