RADET Constanța a elaborat planul de administrare a regiei

08:58:28 / 10 Iunie 2017

Și cu parcă se plimbau într-o barcă !

Cum și de ce ? Radet-ul, conducătorii și cei din subordinea lor mai primesc salariile, unitatea trebuie închisă, pus lacătul pe ușa imensului conglomerat și marelui consumator și problemele s-au rezolvat ?! Dar, cum acolo sunt lingăi, masa de manevră a votanților când pentru puterea politică actuală, când pentru puterile politice foste și care or mai fi în România, puteri politice care, prin : parlament și parlamentari, guvern și membrii ai guvernului, președintele și acoliții lui, "mastodonții ", exemplu : radet-ul, enel-ul, romgaz-ul, comgaz-ul, ratc-ul..........., sunt "o vacă de muls" pentru toți cei enumerați mai sus și alții asemenea lor, pentru că poporul român plătește toate datoriile "mastodonților" timp de circa 30 ani, despre acest fapt nu vorbeste nimic și absolut nimeni ! De 30 de ani, plătim pagubele unor netrebnici și hoți din politică și din marile întreprinderi cu pierderi imense, pentru acest fapt salariile și pensiile nu se pot mări la valoarea și însemnătatea fiecarui om, pentru că întreținem ceva, care funcționează în pierdere, deci, este o adevărată pagubă pentru Romania și poporul român ! Trăim într-o agonie și sărăcie de nedescris și politicienii plus guvernul, vor să implementarea impozitului pe gospodărie, rușineee să le fie, ce să impoziteze : sărăcia neamului românesc, aerului pe care îl respiră oamenii, mâncarea plină de toate chimicalele, că, mai multe chimicale sunt în tot / toate câte cumpăram noi, românii și din farmacii cumpărăm numai chimicale, că morții nu mai putrezesc în mormânt de la chimicalele din oameni, numai suntem naturali ci suntem niște substanțe chimice, asta ne-a adus așa zisa revoluție din 1989 : goana după avere pentru cei avari, hoție pentru hoți, excrocherie pentru excroci, dive, care dive, cele cu chipul schimonosit, pocit, parcă-s niște draci, doar coarnele le mai lipsesc și unele posturi tv care le fac reclama, că la fapte bune nu se pricep, în mass media sunt prezentate doar : crime, spânzurați, reclame cu mâncare și medicamente și filme de tip seriale turcești ori spaniole care ca subiecte : desfrâul, relațiile extraconjugale, luxul și crimele din familiile care trăiesc în huzur și în lumea lor destrabaltă, ce să învețe poporul român, acestea sunt exemple de viață de familie exemplară, frumoasă și creștinească, credem că interesul este destabilizarea familiei și sloganul : " divide et impera " !