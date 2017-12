RATC a mai câştigat definitiv un proces cu Casa de Pensii

Regia Autonomă de Transport în Comun din Constanţa a câştigat definitiv şi irevocabil încă un proces cu reprezentanţii Casei de Pensii. Anunţul a fost făcut astăzi de către directorul Ovidiu Tănase, în cadrul unei conferinţe de presă. Astfel, Casa Judeţeană de Pensii ar urmă să plătească Regiei 2,3 de milioane de lei, bani pe care CJP ar fi trebuit să-i achite RATC în perioada 2009-2010. El a mai precizat că RATC mai are de recuperat de la CJP aproximativ 10 milioane de lei. Procesul câştigat acum este al doilea definitiv şi irevocabil, din nenumăratele pe care le are regia cu CJP. Tot directorul Tănase a mai anunţat şi faptul că RATC are în plan să implementeze proiectul privind achiziţionarea biletului de transport în comun prin sms.