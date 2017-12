RATC introduce o nouă linie de transport în comun. Vezi de când!

09:45:54 / 04 Aprilie 2017

trasee autobuze in Constanta

Pai, daca se desfasoara pe acelasi traseu cu linia 51, inseamna ca nu au introdus o noua linie ci au prelungit-o pe cea existenta. Traseele din Constanta sunt vechi de peste 30 - 40 de ani. Ele nu mai deservesc interesele locuitorilor. De exemplu : liniile 42 si 43 au acelasi traseu pana pe bdul. Mamaia. Zonele nou dezvoltate ale Constantei nu au transport in comun. Statia autobuzului 48 este total gresit pusa chiar in fata Liceului Ovidius. Din acest autobuz nu coboara si nu urca nici dimineata, nici la pranz si bineinteles ca nici seara niciun elev. Ea ar pute fi mutata putin mai departe de acesta scoala. Cei care coboara sau urca in acest autobuz au alte interese in zona. Si exemplele pot continua. De aceea microbuzele, oricat de insalubre ar fi, sunt inca o necesitate pentru foarte, foarte, foarte multi copii si adulti care sunt nevoiti sa foloseasca mijloace de transport, altele decat autoturismele. Cu bicicleta nici nu se pune problema sa circuli prin Constanta, doar daca locuiesti in centru si aria ta de preocupari este tot in centru. Singura pista de bicicleta constanteana incepe brusc si se termina la fel de brusc (sic). Nimeni nu ia in considerare conceperea unei noi retele/trasee ale mijloacelor de transport in comun, care sunt extrem de necesare in orice asezare urbana.