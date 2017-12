“Rechinii” au infirmeria plină

Ultima etapă a turului Ligii I la fotbal o va aduce la Constanţa pe CFR Cluj, adică singura echipă care a izbutit să învingă în actuala stagiune liderul la zi al întrecerii interne, Dinamo Bucureşti. Nu va fi însă ultimul meci oficial al “rechinilor” în acest an pentru că Liga I va continua pînă pe 10 decembrie, cu primele două etape din retur. “Mi-aş fi dorit să nu se dispute cele două runde din retur, dar n-avem ce să facem. Avem o mulţime de probleme medicale şi plătim pentru ceea ce n-am făcut ieri”, a declarat antrenorul Basarab Panduru, făcînd aluzie la pregătirea fizcă neadecvată a elevilor săi. Aşa cum s-a întîmplat aproape în fiecare etapă, constănţenii acuză serioase probleme de efectiv. În afara lui Todoran (indisponibil de mai multă vreme), contra lui CFR Cluj nu vor putea evolua Nae (glezna în gips, indisponibil pînă la primăvară), Tibi Moldovan (întindere) şi Farmache (revine abia luni la antrenamente, după accidentarea din Cupa României). În plus, Lungu acuză dureri după o lovitură şi nu s-a antrenat deloc pînă miercuri, Apostol are întindere şi efectuează un program separat, iar Maxim acuză o lovitură la genunchi după jocul din Bănie. “Chiar dacă avem o multitudine de probleme medicale cred că putem obţine victoria. Nu prea avem soluţii şi, chiar dacă nu-mi place, va trebui să folosesc jucători pe alte posturi decît cele pe care sînt obişnuiţi să evolueze. Cu toate acestea, nu cred că voi schimba sistemul de joc”, a afirmat Basarab Panduru. “Principalul” Farului este conştient că obiectivul trasat de conducere la startul sezonului a devenit aproape imposibil de realizat: “Se tot vorbeşte de cupele europene, iar noi sîntem mult mai aproape de retrogradare. Acela a fost un obiectiv trasat la startul sezonului şi după eliminarea din Cupa României a devenit foarte greu de realizat”, a cîntărit Panduru şansele echipei sale de a evolua anul viitor în Europa.

Partida FC Farul - CFR Cluj se va disputa sîmbătă, de la ora 17.00, pe Stadionul "Farul" şi va fi condusă la centru de Sebastian Colţescu (Craiova), ajutat de Cristian Nica (Ploieşti) şi Florin Ungureanu (Bucureşti).