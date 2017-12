“Rechinii”, învinşi printr-un henţ

După erorile de arbitraj care i-au împiedicat să ia puncte în meciurile cu Unirea Urziceni şi Ceahlăul Piatra Neamţ, jucătorii constănţeni au fost din nou dezavantajaţi de “omul în negru”. Elevii lui Ion Marin au primit primul gol în partida cu Rapid Bucureşti, de duminică seară, după un henţ comis de constănţeanul Ianis Zicu. Fostul dinamovist a trimis în poarta cu mîna mingea centrată de Vali Bădoi, egalînd situaţia la pauză, 1-1. “Nu am protestat, pentru că nu am apucat să văd. Faza a fost rapidă şi urmăream mingea. Am văzut însă reluările şi sînt convins că a fost henţ. Era cu totul altceva dacă intram în avantaj la cabine”, a declarat cel mai bun jucător al Farului în Giuleşti, portarul Adrian Vlas. Pe de altă parte, antrenorul secund Lucian Marinof consideră că formaţia de pe litoral ar fi meritat să obţină cel puţin un punct în meciul pierdut în faţa rapidiştilor, cu 3-2. “Jocul a fost unul în care spectacolul a primat. Doar o greşeală a făcut să pierdem jocul şi cred că meritam să cîştigăm cel puţin un punct”, a spus Marinof. Tehnicianul constănţean a menţionat că s-a creat o impresie greşită asupra faptului că Farul nu evoluează în faţa Stelei cu aceeaşi determinare cu care o face în meciurile cu Rapid: “Este o impresie greşită. Pe noi, meciurile cu Steaua ne-au prins în situaţii mai dificile. Probabil că dacă întîlneam Steaua în această etapă multă lume şi-ar fi schimbat impresia asta”. Directorul tehnic al echipei Farul, Ion Marin, nu a participat la conferinţa de presă de la finalul primului meci disputat de formaţia constănţeană după demisia antrenorului sîrb Momcilo Vukotici. De altfel, “Săpăligă” a anunţat că doar va asigura intermatul pentru meciurile cu Rapid şi Pandurii Tîrgu Jiu, urmînd ca apoi să fie numit un nou antrenor principal.