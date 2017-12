"Rechinii" nu vor să piardă la Bistriţa

Calificată în această săptămînă în optimile de finală ale Cupei României, FC Farul abordează cu moral ridicat partida de astăzi, de la Bistriţa, cu Gloria, din etapa a 13 a Ligii I. "Rechinii" s-au impus marţi cu 4-1 în faţa Gloriei Buzău, în vreme ce bistriţenii au fost eliminaţi o zi mai tîrziu din cupă de FC Caracal, la lovituri de departajare. "Poate sîntem puţin favorizaţi că am avut o zi în plus de odihnă faţă de bistriţeni, mai ales că ei au evoluat în cupă timp de 120 de minute. Acest lucru nu este totuşi un avantaj prea mare pentru că Gloria va încerca să repare ruşinea eliminării din Cupa României", a declarat antrenorul secund Cristian Cămui. Cel mai optimist "rechin" înaintea meciului de la Bistriţa este Decebal Gheară, autorul primului gol al Farului din meciul de cupă cu Gloria Buzău: "Bistriţa este o echipă accesibilă şi nu ne propunem decît cele trei puncte". Directorul tehnic Ion Marin este ceva mai rezervat: "Sîntem pe un drum bun şi am încredere n jucătorii mei. Important este să nu pierdem la Bistriţa". Farul nu poate conta pe accidentaţii Todoran şi Maxim, dar nici pe suspendatul L.Florea. De partea cealaltă, Ioan Ovidiu Sabău nu-i poate alinia pe Tîrnăveau, accidentat, şi Pereş, suspendat. Va fi însă în teren pentru Gloria constănţeanul Dorel Zaharia, care, după Negrean, este al doilea golgeter al formaţiei bistriţene în acest sezon.

Formaţiile probabile - Gloria (antrenor Ioan Ovidiu Sabău): Albuţ - Matei, Abrudan, Mureşan, Sepsi - Costea, Mărginean, Nalaţi, Pădureţu - Zaharia, Negrean; FC Farul (director tehnic Ion Marin): Vlas - Barbu, Şchiopu, Gheară - Farmache, Lungu, Voiculeţ, Senin - Apostol - L.Mihai, Guriţă. Arbitri: Cristi Balaj (Baia Mare) - Zoltan Szekely (Baia Mare), Ispas Cojocaru (Bucureşti).

Programul etapei a 13-a - ieri: U. Craiova - Pandurii Tg. Jiu 2-2 (Baird 5, Bornescu 89-pen / Vranjkovic 17, 92); sîmbătă, 28 octombrie, ora 15.00: GLORIA BISTRIŢA - FC FARUL CONSTANŢA (netelevizat); UTA - FC Naţional (Telesport); FC Vaslui - Ceahlăul Piatra Neamţ (TVR 2); ora 19.00: Dinamo - Poli Iaşi (Naţional TV); ora 20.45: Steaua - Unirea Urziceni (Antena 1); duminică, 29 octombrie, ora 14.30: FC Argeş - Oţelul Galaţi (Telesport); ora 17.00: Poli Timişoara - Jiul Petroşani (Naţional TV); ora 20.30: Rapid - CFR Cluj (TVR 1).

Clasament

1. Dinamo 12 12 0 0 25- 7 36 (+18)

2. Steaua 12 7 3 2 22- 9 24 (+6)

3. Oţelul Galaţi 12 8 0 4 20-15 24 (+6)

4. CFR Cluj 12 7 2 3 27-15 23 (+5)

5. Rapid 12 5 5 2 16-10 20 (+2)

6. Poli Iaşi 12 5 5 2 15-11 20 (+2)

7. Poli Timişoara 12 5 4 3 11- 8 19 (+1)

8. Pandurii Tg. Jiu 13 5 2 6 12-15 17 (-1)

9. Gloria Bistriţa 12 5 1 6 14-12 16 (-2)

10. UTA 12 5 1 6 12-14 16 (-2)

11. Ceahlăul 12 5 1 6 10-14 16 (-2)

12. U. Craiova 13 4 4 5 16-27 16 (-5)

13. FC FARUL 12 4 3 5 14-14 15 (-3)

14. Unirea Urziceni 12 5 0 7 10-13 15 (-3)

15. FC Naţional 12 2 3 7 10-17 9 (-9)

16. FC Vaslui 12 2 3 7 12-23 9 (-9)

17. Jiul Petroşani 12 1 5 6 5-12 8 (-10)

18. FC Argeş 12 1 0 11 7-21 3 (-15)