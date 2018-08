Rectificarea întârziată încurcă lumea

Toate planurile ministerelor românești se leagă de rectificarea bugetară, iar amânarea ei dă peste cap toată treaba. Dacă miercuri, startul schemei de ajutor de stat a fost decalat până spre jumătatea lui septembrie, din această cauză, joi, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Ștefan Oprea, a avertizat că participarea a 170 de companii românești la 15 târguri și expoziții internaționale este pusă sub semnul întrebării de întârzierea nejustificată a aceleiași rectificări bugetare - „Președintele Klaus Iohannis ar trebui să știe că asta le afectează planurile de afaceri. Firmele se bazează pe prezenţa la aceste târguri, au efectuat deja cheltuieli şi, da, predictibilitatea este cerinţa principală a antreprenorilor“. El i-a invitat totuși pe antreprenori să profite de programul de promovare a exporturilor, care finanțează prezența la târguri și expoziții din întreaga lume, sub brand de țară - „Bugetul pentru acest an a crescut la de la 25 la 55 milioane lei. Conform statisticilor din anii anteriori, un euro cheltuit în acest program are ca efect direct exporturi între 10 şi 100 euro pentru companiile româneşti“. Oprea a adăugat că, în funcţie de aprobarea rectificării bugetare, în următoarele zile va fi lansat și programul de internaţionalizare a firmelor româneşti, în cadrul căruia se dau alocații financiare nerambursabile de 25.000 lei. Totodată, miercuri, Guvernul a aprobat și o schemă de ajutor de minimis pentru promovarea vinurilor în state terţe, cu scopul creşterii gradului de absorbţie a fondurilor comunitare relevante din Fondul European de Garantare Agricolă. Prin aplicarea acestui ajutor de minimis, intensitatea sprijinului acordat va creşte de la 50 la 80%.