Reformă cu cuțitele pe masă la PNL Constanța. Cupșa, capul răzvrătiților!

05:48:29 / 20 Decembrie 2016

PNL Constanta

Urata fata a politici. Domnule Dragomir, vorbeste lumea pe la colturi ca unii dintre candidati au ajuns pe liste tocmai pentru ca acea "societate privata" sa poata lua fiinta. Unul a pus umarul la infiintarea ei iar altul a venit cu aport de capital. Acesta din urma se regaseste in actionariat cumva? Ca sa poata lua fiinta aceasta societate au trebuit indeplinite cateva cerinte speciale - fonduri de garantare. Sa intelegem ca cei care sustin asta nu au avut incredere in faptul ca aceste fonduri le-ati constituit din salariul de parlamentar? Cand a apărut domnul Chitac in peisajul politic constantean si in urma discutiei cu cine? Acest "cineva" a cotizat si el la fondul de garantare? Intreb si eu... Colegi din partid spun pentru aceasta "minune de candidat" ati angajat discutii cu cineva anume si au fost "negociate" conditii speciale. Este adevarat? Stiti, domnule Dragomir, ca toate acestea se vorbesc pe la usa dumneavoastra? Dumneata crezi ca ne poti prosti? Or fi barfe, cine stie, dar prea se potrivesc cu realitatea. Se mai barfeste si despre de faptul ca ati renuntat la fotoliul de parlamentar si in urma discutiilor "de iatac" cu o colega a noastra. Se zice ca va cam santaja cumva... Colega care se pare ca va va urma in "firma". Sau poate nu, va ramane "sefa" la PNL, asta daca nu se va supara finul dumneavoastra caruia i-ati promis in mod solemn asta cand l-ati convins sa renunte la locul eligibil din lista de candidati la camera. O sa luati iara primarii la rand sa-i "aburiti" cu voce blanda sa voteze pe cine trebuie la alegerile din partid? De asta nu va mai vrem. Noi alergam pe strada ca tampiti si dumneata "tranzactionezi". Nu va mai vrem domnule Dragomir, ce nu e clar? Dati o sansa acestui partid si plecați. Dovediti ca aveti onoare. Daca nu este adevarat ce spun Cupsa si ceilalti faceti gestul de onoare! Macar ei, cei 9, au avut curajul asta! Imi pare rau sa fiu eu cel care aminteste de toate aceste barfe, de asta ma opresc aici. Ar mai fi de povestit și poate ar fi delicioasa barfa despre cum era sa luati bataie de la un fost candidat. Cel pe care l-ati sabotat sa piarda ca sa prindeti loc la camera din redistribuire.