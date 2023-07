Regele Charles al III-lea a fost primit de preşedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni

Regele Charles al III-lea a fost primit, vineri, la Palatul Cotroceni de preşedintele Klaus Iohannis.

După ceremonia primirii oficiale, cei doi au avut convorbiri tete-a-tete, o întâlnire cu autorităţile statului, reprezentanţii societăţii civile şi Corpul Diplomatic.

Primirea de la Cotroceni este singurul eveniment oficial din programul Regelui Charles al III-lea în România, acesta aflându-se în vizită privată în ţara noastră.

"Am ajuns să iubesc România, cultura şi arta, patrimoniul, istoria, peisajele şi biodiversitatea", a afirmat monarhul britanic şi a continuat în limba română: "ţară de glorii, ţară de dor".

"Tatăl meu a fost vărul Regelui Mihai şi aveau amintiri din copilăria comună petrecută aici. Aşadar, pot să spun că întotdeauna m-am simţit acasă în România. În toţi aceşti ani am avut bucuria de a putea călători prin toată ţara şi am întâlnit români din toate domeniile. Am avut astfel posibilitatea de a fi martor, la prima mână, al dezvoltării extraordinare care a avut loc, care este, trebuie să spun, o mărturie a energiei, inovativităţii şi rezistenţei dumneavoastră", a spus Regele Marii Britanii.