Mulţi dintre constănţenii aflaţi în trafic, sâmbătă dimineaţă, au avut, pentru câteva clipe, senzaţia de întoarcere în timp. Maşinile clasice din cadrul primei „Retro Parade a Toamnei” la Constanţa, organizată de Retromobil Club România, au atras priviri şi bliţuri, pe traseul bulevardul Lăpuşneanu - 1 Mai - Far - Aurel Vlaicu - Maritimo Shopping Center - Tomis Nord - Tomis 3 - Piaţa Ovidiu - Portul Tomis. La numeroasele opriri ale şoferilor echipaţi în ton cu „epoca” din care provine maşina deţinută, curioşi de toate vârstele s-au oprit să vadă, să fotografieze şi să ceară detalii despre cele aproximativ 20 de modele pline de farmec şi istorie.

PREMIERĂ Evenimentul s-a desfăşurat simultan în 10 oraşe mari din ţară, unde au participat în total peste 200 de maşini clasice, iar organizatorii promit o extindere şi în alte importante urbe, la ediţiile viitoare ale paradei. „Retro Parada Toamnei se desfăşoară pentru prima dată şi la Constanţa, precum şi în alte 10 oraşe. Până în prezent, se organiza doar la Bucureşti, iar la anul, vrem să extindem fenomenul în cât mai multe locuri posibile. La Constanţa sunt prezente maşini fabricate din 1924 şi până în 1981. Maşinile au o valoare sentimentală, fiecare pasionat a investit însă mult în ele pentru întreţinere, iar preţurile lor variază. Cel mai vechi model este un Austin din 1924, iar cel mai nou - un Mercedes W 123”, a declarat reprezentantul filialei Constanţa a Retromobil Club România, Marian Vîjîială.

ISTORIE PE PATRU ROŢI Una dintre „vedetele” paradei a fost un Cadillac DeVille din 1959, model similar cu maşina preferată a lui Elvis Presley. Cea mai interesantă poveste aparţine, însă, unei micuţe, dar puternice maşini de război VolksWagen, aflată în dotarea armatei germane în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În prezent, automobilul se află în perfectă stare de funcţionare, în posesia unui constănţean. „E un VolksWagen 82, fabricat în 1940, primul an de producţie, model conceput chiar de celebrul Ferdinand Porsche. Maşina aceasta a fost pe frontul de Est, a ajuns la Stalingrad şi apoi a fost transferată pe frontul din Mediterană, unde a fost capturată de greci. Ulterior, a fost vândută la populaţie, iar eu am reuşit să o achiziţionez de la unul din proprietarii greci. Am urcat pante destul de abrupte cu ea şi se „înfige” excelent la deal. Maşinile vechi au forme personalizate, deosebiri între modele, povestea lor şi nu se devalorizează”, a declarat deţinătorul micuţei decapotabile de război, Ovidiu Ciobanu.