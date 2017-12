Rolling Stones au cîştigat premiul Billboard

Trupa britanică a cîştigat premiul Billboard pentru turnee ce a fost oferit joi seara la New York pentru formaţia cu cele mai mari încasări din reprezentaţiile live. Turneul mondial al celor de la The Rolling Stones, "Bigger Bang", aflat în cel de-al doilea an de la lansare, a fost recunoscut drept turneul cu cele mai mari încasări din vînzarea de bilete, rockerii britanici cîştigînd 230 de milioane de dolari în perioada 1 decembrie 2005 - 29 septembrie 2006 ce este acoperită de premiul Billboard. În acest interval de timp la concertele Rolling Stones au asistat peste două milioane de fani din toată lumea.

O altă cîştigătoare a acestei gale a fost Madonna care cu 22 de milioane încasate la concertul de pe Wembley Arena din cadrul turneului Confessions, s-a impus la categoria rezervată concertelor. Echipa Madonnei din spatele scenei, Guy Oseary şi Angela Becker au cîştigat premiile Billboard pentru cei mai buni organizatori de concerte. Trupa canadiană Nickelback a obţinut premiul pentru cel mai bun debut concertistic.