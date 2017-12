Români implicați într-un accident într-un port din Malaezia! Unul a decedat

Comandantul și ofițerul mecanic I al navei Balsa, sub pavilion Marshall Island au fost accidentați marți, 29 decembrie, de către o mașină de transport marfă în interiorul portului Penang din Malaezia, în timp ce se deplasau spre navă, a anunțat președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu într-un comunicat. În urma accidentului, comandantul a fost lovit foarte puternic, având hemoragie internă, ofițerul mecanic I alegându-se cu mai multe fracturi și leziuni. „Din păcate, noaptea trecută, comandantul a încetat din viață, celălalt navigator fiind accidentat grav dar este stabilizat, el fiind în afara pericolului de a deceda”, a anunțat reprezentatul SLN. Soțiile sunt deja în drum spre locul accidentului, asigurându-se transport și cazare de către companie. Potrivit lui Mihălcioiu, nava este acoperită de contracte standard ITF. În momentul accidentului au fost contactate familiile și sindicatul de către reprezentanții companiei. Accidentul intră sub incidența contractului ITF așa că navigatorul accidentat precum și familia îndoliată vor beneficia de toate prevederile contractuale în acest caz (concedii de boală, cheltuieli medicale, compensații pentru invaliditate permanentă, etc.), precum și cheltuieli cu înmormântarea, compensație de deces pentru urmașul direct cât și pentru copiii minori. Corpul neînsuflețit va fi repatriat după efectuarea autopsiei și obținerii avizelor de repatriere, cât mai repede cu putință. Ofițerul mecanic I va fi repatriat atunci când condițiile medicale vor permite. Cei doi bărbați accidentați sunt cetățeni români, comandantul (P. Andrei)având 37 ani și copii minori, iar ofițerul mecanic I (A. Cosmin) fiind în vârstă de 34 ani. „Sindicatul Liber al Navigatorilor este îndurerat de acest tragic accident și este alături de familiile celor doi. Dumnezeu să-l odihnească pe Andrei!”, a declarat Mihălcioiu.