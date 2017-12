Români răniţi în atentatul din Barcelona. Telefoane utile la Consulatul Român

Ministerul Afacerilor Externe transmite că, în urma demersurilor întreprinse sub coordonarea Celulei de criză a MAE, convocată din dispoziția ministrului Afacerilor Externe, au fost identificaţi patru cetățeni români printre persoanele rănite în urma atentatului terorist din Barcelona. MAE a anunțat că vineri dimineață a fost identificat un al treilea român rănit în atentatul de la Barcelona. Mai târziu, în jurul orei 13.30, s-a primit informația că încă un român se află printre cei răniți în atentatul de joi de la Barcelona. La ora primirii informației, nu se cunoștea starea în care se aflacea de-a patra victimă, ulterior primindu-se informații suplimentare, și anume că este într-o stare sub control, însă pronosticul în cazul lui rămâne rezervat. ”E un traumatism cranio-cerebral, cu hemoragie. (...) Într-o stare sub control, dar rezervat. Cu el nu se poate discuta pentru că e sub analgezice. E la secţia Urgenţe, dar urmează să îl ducă pe secţie. El are un traumatism cranio-cerebral, a avut o hemoragie. Vor vedea dacă a trecut sau dacă se face hematom, deci aici e problema. Şi mai are fracturi costale”, a declarat consulul României la Barcelona, Manuel Pleşa, pentru mediafax.ro.

Cel despre care se aflase vineri dimineața este internat la spital, în stare stabilă. "Autoritățile spaniole au informat în această dimineață Consulatul General al României la Barcelona că printre persoanele rănite în urma atentatului terorist din Barcelona a fost identificată o a treia victimă de cetăţenie română. Potrivit acelorași surse oficiale, și acest cetățean român este spitalizat, starea sa nefiind gravă. Precizăm că operațiunea de identificare a victimelor și cetățeniei răniților este un proces complex aflat în desfășurare, situația fiind una care se schimbă de la un moment la altul. Informații actualizate vor fi transmise pe tot parcursul evoluției situației, pe măsura obținerii de date oficiale de la autoritățile locale", se arată în comunicatul MAE.

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că cetățenii români afectaţi pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Consulatului General al României la Barcelona: +34 934 181 535; +34 934 344 223, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență sau la numărul de urgenţă al oficiului consular din Barcelona +34 661 547 853, respectiv al misiunii diplomatice din Madrid +34 649 656 032

Consulatul General al României la Barcelona monitorizează cu prioritate situaţia şi menţine legătura cu autorităţile locale, fiind pregătit să acorde asistenţă consulară, în funcţie de evoluţia evenimentelor.