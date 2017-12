România a învins iar Turcia şi rămâne lider

În etapa a 4-a a Ligii Europene la volei masculin, naţionala României a jucat la Constanţa, vineri şi sâmbătă, în compania selecţionatei Turciei. Tricolorii au obţinut două victorii cu scorul de 3:0, succesul de sâmbătă fiind şi mai clar decât cel precedent: 25:15, 25:16, 25:21. Formaţia antrenată de Stelian Moculescu, Mircea Dudaş şi Aurel Vlaicu a reuşit un joc de excepţie, cu foarte puţine greşeli, un joc care ne dă speranţe că România poate obţine calificarea în Final Four. Au evoluat: Bartha - Gontariu, Stancu, Birău, Olteanu, Voinea şi Feher - libero.

„Dacă ne vom pregăti bine, vom câştiga şi în Slovacia. Obiectivul nostru este să ne calificăm în Final Four. Turcia mi s-a părut o echipă destul de omogenă, dar astăzi (n.r. - sâmbătă) noi am jucat foarte bine, ne-a ieşit totul super”, a declarat Fabian Birău, centrul naţionalei noastre. „Ne-am concentrat mult mai bine şi am reuşit o victorie care ne păstrează pe primul loc. Suntem încă departe de calificarea pentru Final Four. Ne mai trebuie patru victorii pentru a fi siguri că vom ajunge acolo. Altfel, vom depinde şi de celelalte rezultate”, a spus coordonatorul Cristian Bartha. „Cred că meciul de ieri (n.r. - vineri) a fost cel mai important, pentru că Turcia a jucat mai bine. Astăzi cred că după primul set adversarii deja se bucurau că se termină jocul mai repede... Noi am jucat ceea ce trebuie, bine de la A la Z, nu am avut căderi sau ceea ce e tipic românesc, să luăm lucrurile mai uşor, iar pentru asta trebuie să îi felicit pe jucători. Eu le-am zis că dacă vor câştiga ambele meciuri vor avea o zi liberă în plus, aşa că o merită”, a explicat selecţionerul Stelian Moculescu.

Tot sâmbătă, în etapa a 4-a: Belarus - Slovacia 0:3. Clasamentul Grupei C, înaintea partidei Belarus - Slovacia, jucată aseară, se prezintă astfel: 1. România 18p; 2. Slovacia 15p; 3. Belarus 7p; 4. Turcia 5p.