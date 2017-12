România ar putea achiziţiona avioane Gripen

Şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, gen. Gheorghe Catrina, a adus, cu ocazia spectacolului Internaţional Roias 2006, veşti bune pentru piloţii români care s-au obişnuit să zboare cu bătrînele MiG-21 LanceR. În cel mai scurt timp, dotarea Forţelor Aeriene se va îmbunătăţi, deoarece vor fi achiziţionate noi avioane de război, care să corespundă cerinţelor NATO. “România are nevoie de aviane de război. Vom elabora studii, pentru a vedea ce fel de avioane există «pe piaţă». După care vom alege avioanele care corespund cerinţelor noastre, dar vom fi interesaţi şi de cel mai bun preţ. Nu vom alege la întîmplare, ci vom organiza o licitaţie internaţională”, a declarat gen. Gheorghe Catrina. Astfel, nu este exclus ca Forţele Aeriene Române să se mîndrească în cîţiva ani că au în dotare avioane Gripen sau Rafal. “Pentru a avea o flotă aeriană bine pusă la punct avem nevoie de 48 de avioane noi. Pînă acum am făcut faţă cu bine tuturor aplicaţiilor militare internaţionale la care am participat, dar acest lucru nu înseamnă că nu ne putem descurca şi mai bine ”, a continuat gen Gheorghe Catrina. Aeroportul Mihail Kogălniceanu nu a fost ales la întîmplare pentru a găzdui cel mai mare spectacol aerian internaţional, ci pentru că “ la aeroportul Băneasa se mai lucrează la pistă şi nu puteam permite ca un astfel de eveniment să nu se desfăşoare în condiţii de securitate maximă ”, a adăugat generalul Catrina. Pregătirea pentru ROIAS a început cu mult timp în urmă, mai exact în luna martie, cînd a avut loc licitaţia pentru firma care se va ocupa de publicitatea show-lui aviatic şi de restul aspectelor comerciale care nu ţin de partea militară. “Suma alocată de către Ministerul Apărării Naţionale pentru acest spectacol este de 3,5 milioane de lei noi, însă am reuşit să ne încadrăm în 3,1 milioane. La lictaţie s-au prezentat două firme. A căştigat United Projects”, a declarat gen Gheorghe Catrina. Această firmă a luat naştere, în martie 2006, prin fuzuinea a două alte societăţi. Directorul acesteia susţine că nu are experienţă în organizarea spectacolelor aeriene, dar că acesta nu este primul eveniment de amploare de care se ocupă şi consideră că va face faţă cu bine tuturor cerinţelor. Cei care vor vor ajunge la ROIAS 2006, vor putea să îşi cumpere băuturi răcoritoare şi mîncare de la corturile special amenajate. Chiar dacă la spectacolul aerian intrarea este gratuită, preţurile la răcoritoare şi alimente nu sînt prea mici, costul uni sandwich va oscila între 25.000 de lei şi 50.000 de lei, iar un pahar de suc va ajunge la 20.000 de lei vechi. De asemenea, cei care vor avea probleme din cauza căldurii, vor beneficia de asistenţă medicală, asigurată de medicii militari, dar şi de cei de la Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Constanţa. Sfatul celor care vor acorda primul ajutor în caz de probleme este ca toţi spectatorii să poarte pălării sau şepci şi să conseme ulte lichide, deoarece se anunţă temperaturi ridicate, iar lîngă pistă, din cauza motoarelor avioanelor, mercurul din termometre se va ridica simţitor.

Gripen, aşteptat de iubitorii de avioane

Spectacolul de anul acesta va fi, potrivit oragnizatorilor, mai amplu şi mai interesant decît cel de anul trecut. Sînt aşteptate patru formaţii de acrobaţie aeriană, aparţinînd Turciei, Croaţiei, Elveţia şi Italia. Iubitorii de avioane aşteaptă cu nerăbdare evoluţia avioanele Gripen, aparţinînd Forţelor Aeriene ale Suediei, care au aterizat deja pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu. Cele patru avioane, de luptă multirol, sînt cele mai noi aeronave de război care au intrat în dotarea Suediei. Gripen a patricipat şi în 2001 la mitingul aviatic de la Mihail Kogălniceanu , dar anul acesta cele patru avioane au fost adaptate la cerinţele NATO. Astfel, 39 C/D Gripen a devenit un avion de luptă agil, supersonic, care include senzori de ultimă generaţie, transmisii de date şi calcularea exactă a traiectoriilor. Gripen este specialist în misiuni de patrulare aeriană cît şi în misiuni de alertă de reacţie rapidă. “Pentru mine, Gripen este cel mai frumos avion. Se comportă excelent în aer. Sînt cel care va conduce grupul de avioane în timpul show-lui şi cred că cea mai dificilă manevră este întoarcerea lentă în aer, dar avionul pe care îl pilotez este foarte bun, aşa că nu cred că vor fi probleme”, a declarat cpt. Martin Ramsin. Ieri, pe aeroportul Mihail Kogălniceanu a aterizat şi formaţia de avioane F4 Phantom care aparţin Forţelor Aeriene ale Germaniei. La aterizare, piloţii au fost aşteptaţi de o delegaţie română, care i-a primit conform tradiţiei, cu pîine şi sare. “Am zburat două ore din Germania pînă aici. Sperăm ca publicul să agreeze standul nostrum şi să ne admire avioanele. Noi nu vom zbura, am venit doar pentru expoziţie ”, a declarat mr. Hardy Steinberger, din cadrul Forţelor Aeriene ale Germaniei.