România, diagnosticată cu retard grav în preluarea directivelor europene

Țara noastră este considerată una din „oile negre“ ale Uniunii Europene, alături de Bulgaria. Avem cea mai scăzută rată de absorbție a fondurilor structurale și suntem considerați printre cei corupți din UE. În plus, suntem neglijenți și când vine vorba de aplicarea legilor și directivelor de la Bruxelles. Potrivit unei statistici realizate la nivelul Uniunii, România aplică cu întârziere directivele europene în legislaţia naţională. Pentru a îndulci situația, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ne spune că, potrivit raportului, România are o rată de întârziere de 8,5 luni în preluarea directivelor în dreptul intern, situându-se sub media europeană, care este de 10,1 luni. „În ceea ce priveşte calitatea transpunerii legislaţiei UE, deficitul de conformare a scăzut la 0,4% faţă de ultima raportare şi se află sub media UE de 0,7%“, arată MAE. O ușoară îmbunătățire s-a înregistrat și la nivelul procedurilor de infringement. Ministerul spune că sunt declanşate în prezent 23 de proceduri de infringement împotriva României de către Comisia Europeană, acestea reducându-se de la 24 faţă de raportarea anterioară și fiind cu trei sub media înregistrată la nivelul UE. În plus, MAE spune că țara noastră are o durată medie de soluţionare a dosarelor de 26,5 luni, fiind, în continuare, sub durata medie la nivelul UE, care este de 30,7 luni. Totodată, de la data aderării României la UE şi până la publicarea raportului, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu a pronunţat nicio hotărâre de condamnare a statului român pentru neîndeplinirea obligaţiilor care rezultă din tratatele UE.