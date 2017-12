Românii, fruntași în Europa la... analfabetism ştiinţific

00:37:23 / 03 Decembrie 2015

comentarii articol modificarea Legii audiovizualului

Stimati domni parlamentari,doresc sa va felicit pentru proiectul dumneavoastra inutil.Crede-ti ca aceasta este legea cu lipsuri din tot sistemul legislativ?Aveti impresia ca tinerii de 15 ani(sondajul inteleg ca se refera la acestia) se uita la stiri?In sondaj au fost intrebati acestia daca urmaresc stirile?Daca nu pe ce baza vreti sa modificati legea audiovizualului(sub orice critica in forma actuala).De ce nu propuneti alte amendamente la aceasta lege,cum ar fi sanctionarea mult mai dura a limbajului ce se practica in televiziune,sanctiuni adecvate si mult mai dure pentru posturile care difuzeaza stiri dupa cum ii taie capul,barfe de doi lei,calomnierea multor persoane etc.Si apoi as fi curios daca s-ar face un sondaj in randul domniilor voastre cam care ar fi situatie.Pariez un ** leu contra unui post in Parlament**,ca rezultatele ar fi dezastruoase.Fiti oameni seriosi si numai pierde-ti timpul cu prostii.