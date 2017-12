Rompetrol și Rominserv, trimise în judecată pentru ucidere din culpă

05:25:38 / 15 Decembrie 2016

Sunt mulți sefi care te trimit la moarte sigura

Am muncit 20 de ani in midia si stiu cum este ,,, ma trimiteau sefii mei la multe pericole ....de multe ori refuzam sa fac ce vreau ei si ma amenințau ca ma dau afara -- din pacate erau alți colegi de ai mei care erau fricosi si executau ca in armata de frica si isi riscau viata --- eu am fost un caz fericit ca am scăpat cu viata din milioanele de nereguli care se întîmplă acolo - ma bucur enorm ca am scăpat cu viata si ca pot sa mi cresc copii linistit , ,,, sper sa se face dreptate si sa nu dea vina pe mort cum au facut pînă acum .