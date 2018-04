Ruinele din Constanța, SUPRAIMPOZITATE

09:36:53 / 24 Martie 2018

talpes

e in psd si a ciugulit destui bani de la primarie.Fagadau stie asta.Dar cum a intrat talpes in posesia imobilului?Cum aintrat talpes in posesia fostei gradini de vara/cinema Tomis (din parcul primariei)? Si a multor alte imobile din Cta. El este un tip sters ,anost fara prea mare capacitate intelectuala,dar foarte arogant ,un furnizor de sfaturi despre orice catre oricine crezandu-se priceput in toate.Banii nu i-a facut pe munca sau intelect,ci doar cu ajutorul psdului.