Rusia amenință statele NATO

18:03:48 / 23 Martie 2015

Armata Eliberatoare

@Urban Ce cauta americanii in coasta Rusiei? Acum daca au inceput porcariile,sa plateasca pentru ca sustin administratia fascist-terorista de la Kiev,care face epurare etnica in estul Ucrainei. Acei satanisti fascisti de la Kiev au fost aliatii lui Hitler care au omorat milioane de evrei in Holocaust. Rusia nu uita si nu iarta,iar acesti criminali blestemati vor plati cu varf si indesat! P.S. Si mai citeste niste istorie,Armata Rosie a distrus fascistii si au eliberat evreii din lagare. Fascistii de la Kiev sunt urmasii gruparii paramilitare UPA din Lvov,care au ucis sute de mii de evrei si polonezi. Iar acesti satanisti blestemati falsifica istoria in direct la tv! Rau a facut Ianikovici ca nu a pus armata pe ei,acesti demoni trebuie exterminati! Mai au tupeu sa acuze Rusia,tocmai ei ce au incalcat armistitiul de la Kiev,iar apoi la Minsk. Da,e rea Rusia ca le da bani si gaze,dar vad ca resursele ei sunt foarte bune! Ucraina,un popor de banditi si criminali,in toata istoria!