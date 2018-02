Rusia primește mesaje dure de la Secretarul de Stat al SUA

Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat, miercuri, că Rusia va avea de suportat consecinţe dacă va încerca să se implice în alegerile legislative ce vor avea loc în acest an în Statele Unite, relatează site-ul postului France 24. Rusia va suporta noi consecinţe dacă se va implica în alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaraţiile lui Tillerson vin în contextul în care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat că Rusia va încerca să se implice în alegerile americane din acest an. ”Sunt foarte multe feluri în care ruşii se pot implica în alegeri. Pot folosi foarte multe mijloace. Şi observăm anumite comportamente. O serie de alegeri importante sunt organizate în acest an, care se va încheia cu alegerile din Statele Unite”, a declarat Tillerson, într-un interviu acordat pentru Fox News. ”Cred că este important să transmitem acelaşi mesaj Rusiei. Vedem ceea ce faceţi şi trebuie să vă opriţi. În caz contrar, nu faceţi decât să atrageţi noi consecinţe asupra voastră”, a afirmat Tillerson, adăugând că este foarte dificil de prevenit o eventuală implicare a Moscovei în algerile din SUA, potrivit Mediafax. Alegerile intermediare din SUA vor avea loc în luna noiembrie.

Potrivit serviciilor secrete americane, preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat campania de influenţare a rezultatului scrutinului prezidenţial din SUA în scopul facilitării victoriei lui Donald Trump şi în ambiţia de a submina sistemul liberal-democratic occidental.