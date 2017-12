Sam Smith, vedeta serii la premiile Grammy

Cântăreţul britanic de muzică soul Sam Smith a fost marele învingător al celei de-a 57-a ediţii a galei premiilor Grammy, care a avut loc, duminică seară, la Los Angeles. În vârstă de 22 de ani, Sam Smith, un nou venit pe scena muzicală internaţională, a câştigat două premii Grammy pentru single-ul său ”Stay With Me (Darkchild Version)” şi a fost numit cel mai bun artist debutant. Totodată, discul său de debut, ”In the Lonely Hour”, a câştigat premiul pentru cel mai bun album pop. ”Vreau să îi mulţumesc bărbatului despre care este acest album, de care m-am îndrăgostit anul trecut. Mulţumesc foarte mult că mi-ai frânt inima, pentru că mi-ai adus patru premii Grammy”, a spus Smith în discursul de acceptare a premiului pentru discul anului.

Rockerul Beck a fost surpriza serii la categoria albumul anului, discul său ”Morning Phase” fiind preferat în faţa celor ale lui Sam Smith, Pharrell Williams, Beyonce şi Ed Sheeran. Discul a obţinut trei premii Grammy, incluisv pentru cel mai bun album rock. ”Am făcut acest album la mine acasă, în cea mai mare parte, deci, vreau să le mulţumesc copiilor mei că m-au lăsat să-i ţin treji ceva mai mult”, a spus Beck în timp ce primea premiul din partea starului R&B Prince.

Un moment special al serii a fost atunci când cântăreaţa Katty Perry şi preşedintele american, Barack Obama, au vorbit despre violenţa domestică. Katty Perry a fost invitată pe o scenă albă, de o supravieţuitoare a violenţei domestice. Un alt mesaj social a fost transmis de Sam Smith, care este homosexual şi care a făcut apel la telespectatori ca oamenii să încerce să se accepte aşa cum sunt: ”Înainte de acest album, am încercat orice pentru a-mi face muzica auzită. Am încercat să slăbesc şi făceam muzică groaznică şi abia când am început să fiu eu însumi muzica a început să curgă, iar oamenii au început să asculte”, a spus Smith.

Printre câştigătorii notabili ai galei s-au mai aflat Pharrell Williams, Beyonce şi Ed Sheeran, care au câştigat câte trei premii. Pharrell și Beyonce au lansat și ei un mesaj contra discriminării persoanelor de culoare. Cea de-a 57-a ediţie a galei premiilor Grammy, prezentată de rapperul LL Cool J, a inclus recitaluri din partea unor vedete ca John Legend, Miranda Lambert, Usher, Sam Smith, Pharrell Williams, AC/DC, Eric Church, Ariana Grande, Madonna şi Ed Sheeran.