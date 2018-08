Samsung ar putea închide fabricile din China

Samsung ar putea înceta să producă telefoane mobile de anul acesta la Tianjin Samsung Telecom Technology, situat în orașul chinez de nord Tianjin, pe fondul scăderii vânzărilor și a creșterii costurilor de producție.

Cel mai mare producător de smartphone-uri din lume a declarat luni că nu a decis încă nimic despre soarta operațiunilor sale din Tianjin.

"Piața globală de smartphone-uri întâmpină dificultăți din cauza încetinirii creșterii. Compania Samsung Tianjin pentru telecomunicații Samsung Electronics își propune să se concentreze asupra activităților care sporesc competitivitatea și eficiența ", spune compania într-o declarație dată Reuters.

Cu doar cinci ani în urmă, Samsung deținea 20% din piața chineză pentru ca acum să ajungă la mai puțin de 1%, fiind depășit de Huawei, Xiaomi (1810.HK) și alte mărci din China, în special în ceea ce privește prețurile.

Pe lângă fabrica din Tianjin, Samsung mai deține o altă, o altă fabrică de telefoane în Huizhou.

În ultimii ani, Samsung și-a concentrat investițiile majore în instalațiilor de producție în Vietnam și India. Acesta a deschis luna trecuta cea mai mare fabrică de smartphone din lume, lângă New Delhi, care va deveni un hub de export.

Potrivit Electronic Times, fabricile sale din Tianjin din China produc 36 de milioane de telefoane mobile pe an, iar fabricile sale din Huizhou produc 72 milioane de unități pe an, în timp ce în cele două fabrici din Vietnam, se realizează 240 de milioane de unități pe an.

(sursa: Reuters)