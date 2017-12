Sărbători religioase pe 5 februarie: Sfintele Mucenițe Agata și Teodula

10:14:15 / 08 Februarie 2017

Grandomania călugărului din chilie (pardon, palat de baron)

”Monument unic in Romania, manastirea este ridicata in intregime din lemn. Manastirea Acoperamantul Maicii Domnului din Dorna-Arini este strajuita de o clopotnita tot din lemn, cu inaltimea de 60 de metri. Satenii care locuiesc in preajma manastirii ne-au povestit ca acoperisul clopotnitei nu a putut fi montat decat cu elicopterul. Clopotnita gazduieste un numar de 24 de coplote, dintre care cel mai mare cantareste 5 tone. Cele 24 de clopote impresioneaza pe tot omul ce ajunge la Manastirea Acoperamantului Maicii Domnului. Fabricate in Austria, ele sunt legate intr-un sistem computerizat central, care le face sa cante asemenea unei orchestre armonizate, la ceasurile de rugaciune si de slujba. Glasul acestora se aude pana in orasul Vatra Dornei, situata la cinci kilometri departare. ”