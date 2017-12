Șase dintre cei mai buni chitarişti din lume vin la Constanța!

Dacă sunteți pasionați de muzică bună, atunci trebuie să treceți ziua de 3 septembrie în agendă! La această dată, șase dintre cei mai buni şi cunoscuţi chitarişti din lume se vor întâlni la Constanţa, la cel mai important şi cunoscut festival de chitară modernă din Europa: „Ziua Chitarelor”. Este vorba despre: Frank Gambale (Chick Corea), Ron „Bumblefoot” Thal (ex-Guns'n'Roses), Tosin Abasi (Animals as Leaders), Joel Hoekstra (Whitesnake), Prashant Aswani (Justin Timberlake) și Daniele Gottardo, chitaristul preferat al lui Steve Vai. Evenimentul, ajuns la cea de-a IV-a ediție, dar organizat în premieră la Constanța, va reuni master class-uri la Teatrul de Stat, în prima parte a zilei, și recitaluri, seara, în Piața Ovidiu. Intrarea este liberă.

Cei șase chitariști invitați la „Ziua Chitarelor”, Frank Gambale, Ron Thal, Tosin Abasi, Joel Hoekstra, Prashant Aswani și Daniele Gottardo, promit un eveniment de zile mari, de neuitat pentru pasionații de muzică bună care vor fi prezenți, pe 3 septembrie, în Piața Ovidiu.

Pasionații de chitară vor avea șansa să-şi îmbogăţească şi actualizeze cunoştinţele muzicale, dar și să „fure” meserie de la cei șase invitați, deoarece ei le vor împărtăşi secretele interpretării la chitară în cadrul master class-urilor de la Teatrul de Stat. Cursurile de măiestrie vor începe de la ora 10.30, iar recitalurile vor avea loc în Piața Ovidiu de la ora 19.30.

Evenimentul se va încheia cu un jam session susținut într-o formulă unică, ce îi va reuni pe cei șase chitariști care și-au pus puternic amprenta asupra tehnicilor de interpretare. „Ziua Chitarelor” este un concept unic în lume, propus de chitaristul italian Corrado Sgandurra, începând cu anul 2009. Stabilit în România, italianul a pus bazele unui festival original din toate punctele de vedere, dedicat nu doar chitariştilor, ci şi iubitorilor de muzică bună. Ediția din acest a evenimentului, o premieră pentru orașul de la Marea Neagră, este organizată de Centrul pentru Resurse Civice cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța.

Dacă doriți să vă convingeți de amploarea „Zilei Chitarelor”, citiți mai jos biografiile celor șase chitariști celebri, puse la dispoziție de către organizatori.

FRANK GAMBALE, UN INSTRUMENTIST „FEROCE”

Frank Gambale este un instrumentist plin de pasiune, cu un stil pe care „Rolling Stone Magazine” îl numește „feroce”. El a inventat tehnica de sweep picking (o nouă modalitate de a cânta la instrument), pe care a ridicat-o la o rangul de artă precisă, acum gen standard în lexiconul chitarei. Numită „Gambale Sweep Picking Technique”, aceasta continuă să inspire generații de muzicieni. Chitarist de virtuozitate și câștigător de Grammy, Gambale este un compozitor inspirat, cu mai bine de 250 de piese publicate pe mai mult de 20 de albume. Muzica lui înglobează o multitudine de stiluri, de la rock, funk și jazz la R&B și câteva influențe latino și braziliene.

RON „BUMBLEFOOT” THAL, O CARIERĂ IMPRESIONANTĂ CU GUNS N' ROSES

Ron „Bumblefoot” Thal a fost unul dintre cei doi chitariști ai trupei Guns N' Roses din 2006 până în 2014, participând și la înregistrarea celui de-al șaselea album de studio al formației, „Chinese Democracy”. Încă de la începutul anilor '90, Thal a lansat 10 CD-uri și un DVD live. A apărut în calitate de invitat pe multe albume și compilații. În ultimii douăzeci de ani, Thal a lucrat cu numeroase trupe și artiști ca producător, inginer de sunet, textier, aranjor și interpret.

JOEL HOEKSTRA, CHITARISTUL WHITESNAKE

Chitaristul new-yorkez Joel Hoekstra cântă în acest moment cu Whitesnake (înlocuindu-l pe Doug Aldrich). Este binecunoscut și pentru activitatea sa alături de Night Ranger, Trans Siberian Orchestra, dar și pentru musicalul (și filmul) „Rock of Ages”, care se joacă pe Broadway. Între muzicienii cu care a colaborat se numără Foreigner, Alan Parsons, Brett Michaels, Beth Hart, Ted Nugent, Sebastian Bach, Nuno Bettencourt și mulți alții.

TOSIN ABASI, FONDATORUL ȘI LIDERUL TRUPEI ANIMALS AS LEADERS

Tosin Abasi este un muzician nigerian-american, binecunoscut ca fondator și lider al trupei instrumentale de metal progressive Animals as Leaders. Înainte de a pune bazele acestei formații, a fost chitaristul trupei de technical metalcore Reflux. A înregistrat și lansat trei albume cu Animals as Leaders: un album de debut, autointitulat, „Weightless“ și „The Joy of Motion“.

PRASHANT ASWANI, UN FENOMEN, DE LA MUZICĂ CLASICĂ INDIANĂ LA ROCK FUSION

Puțini muzicieni se pot lăuda cu un background atât de divers în muzică, de la cea clasică indiană la rock fusion, trecând prin multe alte genuri. Chiar și mai puțini se pot lăuda că și-au înregistrat primul album în timp ce erau încă studenți la Berklee College of Music. Prashant Aswani, însă, a bifat toate astea și încă alte câteva experiențe uluitoare. În timp ce era student la Berklee, a cântat în deschiderea unor artiști ca Andy Timmons, John Petrucci și Steve Morse. Prashant a fost muzician de acompaniament în turneele unor nume celebre, precum Justin Timberlake, Christina Milian, Herbie Hancock, Steve Gadd, Darrell Diaz, Greg Howe, AJ Mclean, Jose Pasillas și Rhonda Smith. A lansat patru albume solo, incluzând „Revelation” (produs de Greg Howe), „Duality”, „Sonically Speaking”, „Visions”, dar și o coloană sonoră: „Frequency”. În acest moment, pe lângă altele, Prashant produce albumul solo al lui AJ Mclean (Back Street Boys). În plus, își înregistrează cel de-al cincilea album alături de Jose Pasillas (Incubus) și Rhonda Smith (Prince, Jeff Beck).

ITALIANUL DANIELE GOTTARDO, CHITARISTUL FAVORIT AL LUI STEVE VAI

Daniele Gottardo este un tânăr chitarist italian care la vârsta de numai 19 ani și-a lansat primul DVD instrucțional, numit „Tapping”, bazat pe tehnica sa proprie de tapping cu opt degete. De la 21 de ani predă chitară electrică în mai multe academii de muzică și școli din Italia. În această perioadă este profesor de chitară electrică la MMI - Modern Music Institute din Italia și predă cursuri de specializare aprobate de Frank Gambale. Steve Vai spunea anul trecut despre Daniele: „Deseori sunt întrebat care este chitaristul meu favorit din tânăra generație. Ei bine, iată: Daniele Gottardo. E italian și l-am urmărit în ultima perioadă. Are un stil elegant, o intonație uimitoare, este inovativ și onorează melodia”.

În primele trei ediții, festivalul „Ziua Chitarelor” a găzduit numeroşi chitarişti de renume internaţional care au susţinut recitaluri, dar au şi împărtăşit doritorilor secretele interpretării la chitară în cadrul unor master class-uri organizate în scop educativ şi cultural pe tot parcursul evenimentului. „Având ca principală motivaţie educarea tinerilor muzicieni români şi ridicarea nivelului calitativ de interpretare instrumentală, festivalul a permis ca accesul publicului să fie gratuit, încurajând tinerele talente să-şi îmbogăţească şi actualizeze cunoştinţele muzicale”, au precizat organizatorii.

