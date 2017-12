Satelit chinezesc, lansat special pentru monitorizarea emisiilor de dioxid de carbon

15:46:59 / 26 Decembrie 2016

Bi-Di

Mai fratilor, limba este in continua modificare, imbogatire, etc...Sint de acord sa folosim cuvinte (in special tehnice) acolo unde nu prea avem echivalente romane. Dar, mai fratilor, Bioxidul de carbon este de mult in romana, il expiram in fiecare minut, in chimie este chiar asa numit! Atunci de ce il numeste, autorul articolului Dioxid? Ha? Ma intreb daca profesorul Doicescu de la Mircea le-ar putea da niste lectii de....vorba romaneasca baietilor astia....traducatori!