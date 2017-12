00:36:10 / 16 Noiembrie 2014

La pușcărie

Ba țăranilor si in 2014 fraudării votul de ce nu-l fraudati cand era Ceaușescu la conducere ca va obliga sa-l votati asa meritați Si acuma sa va oblige sa votati si nu va mai luați atâta de Ancuta Belu ca si Muresan cand a fost a furat si Dinu cand a fost a furat acuma ce sa facem Furați si voi dacă aveti capacitatea ce dracu doar nu o sa-l alegem iar pe muresan primar nu ne trebuie un primar bețivan si curvar si Ancuta ce are ca primărița este ok din toate punctele de vedere apropo in 2016 pe cine veți alege primar poate sa vina un rus ceva la primarie ca sa va oblige asa vreti pentru ca toti isi fac buzunarul La cati bani are primăria Mihail Kogălniceanu ne trebuie un primar fara cu multii bani ca sa nu fure