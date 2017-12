Scuze de la comisarul european acuzat de rasism

Comisarul Guenther Oettinger și-a cerut scuze, într-un briefing de presă susținut la Palatul Victoria, pentru o serie de remarci rasiste la adresa persoanelor de origine asiatică pe care le-a făcut recent, afirmând că acele cuvinte pe care le-a folosit au fost prost alese. ”Am avut ceva timp la dispoziție pentru reflecții și am ajuns la concluzia că acele cuvinte pe care le-am folosit în discursurile mele au fost prost alese și chiar au rănit anumite persoane. De aceea doresc să îmi prezint scuzele pe această cale. Nu am dorit să fiu lipsit de respect. Am vorbit în acel moment în mod deschis, nu am citit un discurs de pe foaie, cum se spune în germană, am vorbit chiar din suflet, mi-am spus oful. Ce am vrut eu să fac a fost să dau un semnal de trezire publicului din Germania și să atrag atenția asupra faptului că dacă noi ne concentrăm doar asupra unor chestiuni interne, cum ar fi vârsta de pensionare sau programul de lucru, pierdem din vedere toată dezbaterea globală legată de competitivitate. Totodată, am vrut să atrag atenția asupra faptului că în Europa nu avem voie să ne culcăm pe o ureche sau să tragem un pui de somn în timp ce alții sunt mai competitivi”, a declarat comisarul european Guenther Oettinger. El a precizat că a dat și un exemplu, al acordului CETA, care ”arată cum o întreagă regiune își poate pierde credibilitatea”. ”După cum am mai spus, am un respect profund pentru economia chineză. Consider că această țară e un partener important, dar și un competitor foarte puternic. În relația cu China e nevoie de condiții egale, astfel încât noi să avem acces la piața chineză și, în sens invers, produsele chineze să poată fi vândute la noi. Este nevoie de discuție în acest sens. În Germania am spus mereu că sunt un liberal convins și asta de decenii întregi. Consider că sfera privată ține de fiecare persoană în parte, fiecare poate decide, în privat, ce fel de familie întemeiază. Am fost întotdeauna dispus să sprijin căsniciile între persoanele de același sex și, totodată, am spus că aceste dezbateri cu privire la familie nu au voie să acopere alte discuții importante din societate, să le aducă în plan secund”, a declarat Oettinger, refuzând să comenteze demersul Coaliției pentru Familie. ”În calitate de comisar european nu îmi permit ingerințe în deciziile luate de politicul intern al unei țări, de Guvernul țării și de Parlamentul ales de cetățenii țării”, a conchis Oettinger.

Guenther Oettinger, comisar german al Uniunii Europene, a fost acuzat de rasism din cauza unor remarci pe care le-a făcut la adresa persoanelor de origine asiatică, în cadrul unui discurs ținut în orașul Hamburg. Oettinger a folosit un termen peiorativ pentru a descrie persoanele de origine asiatică. De asemenea, acesta a criticat agenda politică a Germaniei, enumerând probleme precum concediul de maternitate, pensionarea și alocațiile de îngrijire a copiilor. Acesta a adăugat apoi că poate căsătoriile între persoanele gay vor deveni legale curând.