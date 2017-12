Se înlocuiesc băncile din parcurile constănțene

00:06:06 / 17 Mai 2016

campanie electorala

Toate lucrurile bune in Municipiul Constanta seintâmplă doar in campania electorală. Ce a-ți făcut in ultimii patru ani domnilor din administrația locală? Cum de sunt bani si initiative doar in perioada premergatoare alegerilor locale. Unde sunt parcarile supraetajate cu care ne-a amenintat actuala administratie timp de 16 ani? In Mamaia s-a putut, dar statiunea este folosita la capacitatea mare doar maximum doua luni pe an, in timp ce constantenii asteapta, așteaptă, așteaptă și primesc doar promisiuni in campania electorală. Ca votant de rând ce să cred? S-or ține de cuvînt cei care mai dau 100 de lei promisiune, ca in decembrie 1989, sau chiar au posibilitati cei din administratie dar sunt rău voitori? Dar ce spun domnii din administratie si candidații pentru administrația locală despre clădirile construite aiurea, care desi au fost amendate au fost continuate lucrarile ( biserici construite, cu tupeu, in spațiile verzi sau peste canalizare și instalația electică a orașului, fără respectarea unui plan de dezvoltare urbană, parcari pe trotuare fără spațiu suficient de trecere pentru pietoni, o cale de acces, la OMV, tăind trotuarul în lung, pe mijlocul lui, lasând un spațiu îngust de trecere, pentru 5000-8000 de pieton/zi, sa se strecoare pe o imitatie de trotuar lată de 70-80 cm, pe care sunt instalate, două zone de așteptare la trecerile de pietoni, iar pe mijlocul acestui așa-zis trotuar tronează un stalp, cu un cos de gunoi, două semn de circulatie, etc). Domnilor administratori sau viitori alesi in Administratia Constantei cum veti acționa în cazuri de constructii abuzive, precum un trotuar taiat pe toată lățimea, cu panta de 30 de grade, pentru acces in parcarea subterană, chiar in apropiere de City Park Moll, de lipsa de trotuar la piața Brotăcei, unde, pe strada Adamclisi, foarte aglomerată, pietonii trebuie sa treaca pe pământ, să înconjoare lăzile de gunoi și mașini parcate. Să nu mai spunem de zvonurile că, sunt planuri sau intenții pentru construcșia de blocuri în Parcul Tabacarieie. In anii anteriori astfel de zvonuri s-au materializat, nu tocmai favorabil constantenilor, prin constructia, cu tupeu, in parcuri, a unor mall-uri, precum City Park Mall, benzinăria si mall-ul de la Tomis III, biserici in parcuri și locuri aglomerate, care nu au legatura cu lucrurile sfinte si cu posibilitatea de a te reculege intr-o biserica liniștită și retras.