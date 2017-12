Se modifică „noul“ Cod Fiscal! Afectează toată România!

România este ţara schimbărilor. Şi dacă nu este, a trecut prin atât de multe încât nimeni nu mai înţelege nimic. Legile se modifică de câteva ori pe an şi nici chiar birocraţii din sistem nu mai fac faţă schimbărilor. Situaţia este însă mult mai gravă atunci când schimbările se fereră la legi şi coduri de o importanţă fundamentală, aşa cum este Codul Fiscal.

Fostul ministru de Finanțe (o postură nu foarte fericită pentru ea) Ioana Petrescu iese la atac şi declară sus şi tare că se opune schimbării Codului Fiscal, aşa cum apare într-un proiect de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului. "Vorbim despre un proiect de modificare a Codului Fiscal, un Cod Fiscal care doar intrase în vigoare la începutul anului. Vorbim despre o lipsă totală de predictibilitate fiscală. Am vrut să adoptăm acest Cod Fiscal pentru ca el să rămână în vigoare o perioadă mai lungă, astfel încât mediul de afaceri să-și poată face planul din timp și să nu mai intervină atâtea schimbări de pe o zi pe alta. În al doilea rând, angajatul va fi lovit pentru că plătește mai mult CAS. Angajatorul va fi afectat pentru că va trebui să mărească salariile brute. Mi se pare o măsură comunistă. Această măsură va afecta negativ numărul de PFA-uri", a zis Ioana Petrescu.De asemenea, ea a adăugat că această măsură nu va însemna o colectare în plus: “Dacă ei se așteaptă să colecteze în plus din aceste modificări fiscale... se înșală amarnic. În momentul în care crești taxele, îi descurajezi pe și mai mulți oameni să se înregistreze la ANAF. Nu se vor obține venituri în plus prin această măsură. Eu cred că ei, de fapt, au vrut să echilibreze contribuțiile plătite de angajați și de un PFA".

Concret, printre propuneri se numără modificarea contribuțiilor CAS. Astfel, conform propunerilor, la articolul 64, care în actualul Cod Fiscal prevede cotele de impozitare, apar următoarele în noul proiect de lege: “cota pentru contribuţia individuală de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este de 21,7%”. În acest moment contribuţia individuală de asigurări sociale este de 10,5% din salariul brut la angajat şi 15,8% din fondul de salarii la angajator pentru condiţii normale de lucru, în total 25,8%. Conform propunerii, cota totală ar urma să scadă la 21,7% din salariul brut, plătită integral de către salariat, iar angajatorul nu va mai fi obligat să plătească niciun fel de contribuţie socială la condiţii normale de lucru. Cota de contribuţii a angajatorului va fi de 4,2% din fondul de salarii doar la condiţii deosebite de muncă şi de 8,4% la condiţii speciale de muncă. Toate aceste modificări sunt însă grefate pe propunerea Finanţelor de majorare cu 21% a salariului brut lunar de bază pentru toate salariile brute lunare mai mici sau egale cu 5 câştiguri salariale medii brute pe economie. Pentru restul salariilor, angajatorii vor trebui să le majoreze, conform propunerii legislative, cu 2.815 lei. Şi toate acestea „în scopul neutralizării efectelor majorării cotelor de contribuţie de asigurări sociale individuală şi contribuţie de asigurări sociale de sănătate individuală, datorate de persoanele fizice, ca urmare a includerii contribuţiilor sociale obligatorii datorate de angajatori (art. IV)”.

O altă voce care a atras atenția asupra modificărilor urgente pregătite de Guvernul technocrat este cea a lui Victor Ponta. “În timp ce opinia publică este mereu ocupată cu diverse “fumigene”, s-a început deja distrugerea tuturor măsurilor economice care au stat la baza creşterii economice (şi implicit a resurselor bugetare pentru pensii şi salarii)! Guvernul tehnocrat vrea să schimbe deja Codul Fiscal:

1. La mai puţin de un an de la intrarea sa în vigoare la 1 ianuarie 2016.

2. Prin Ordonanţă de Urgenţă (nu prin lege în Parlament).

3. Afectează circa 200 de articole din Cod.

4. Schimbă fundamental regimul fiscal privind atât regimul firmelor, cât şi al angajaţilor. Oare ce spun acum investitorii privaţi care au cerut stabilitate legislativă şi predictibilitate, dar ambasadorii din SUA şi UE care au cerut mereu transparenţă şi consultare în cazul măsurilor fiscale sau reprezentanţii angajaţilor care se trezesc cu sarcina fiscală aproape dublată peste noapte? Dar cei care au votat cu Klaus Iohannis şi au vrut Guvern tehnocrat pentru că “Ponta măreşte taxele” nu se simt înşelaţi şi manipulaţi?!?”, a comentat Ponta pe Facebook.

Potrivit lui Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), documentul privind modificarea Codului Fiscal dat publicității are 99 de pagini, cuprinde modificări multiple şi cu siguranţă a fost lucrat în interiorul Ministerului de Finanţe. Consiliul cere public să i se comunice cine şi cu ce scop a lucrat acest document şi, de asemenea, cine suportă consecinţele economice ale impactului în rândul investitorilor, angajaţilor şi angajatorilor români, spune Jianu. De asemenea CNIPMMR este surprins că un document de 99 de pagini a fost redactat doar cu scopul de a crea confuzie în rândul contribuabililor.