Se modifică termenul-limită pentru plata impozitelor și taxelor

00:30:26 / 24 Martie 2016

O masura inteligenta

Primul Ministru a inteles ca in aceasta perioada inainte de alegeri birurile puse pe umerii nostri erau folosite pentru realizarea unor proiecte aiurea doar sa-i determine pe alegatori sa-i voteze pe cei care conduc in prezent administratiile locale. Sa nu uitam de pomenile electorale ce se dau in aceasta perioada domeniu in care administratia Constantei este fruntasa in intrecerea capitalista. Am banii de impozit insa voi plati acest bir dupa alegeri pentru a nu contribui cu banul meu la pacalirea populatiei naive .Daca toti constantenii care nu si-au platit birurile vor proceda ca mine vom da sanse egale tuturor formatiunilor care participa la alegeri iar mijlocul prin care puterea vrea sa mituaiasca alegatorii adica banul public va fi redus .Imi aduc aminte dupa fiecare etapa de alegeri locale pana la sfarsitul anului nu mai erau bani la buget .Prin plata impozitului dupa alegeri vom da posibilitatea celor care vor fi legitimati prin votul poporului sa-si puna in aplicare programul electoral inca de la inceputul mandatului.