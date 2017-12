Se mută FC Viitorul la Constanța?

Directorul general al FC Viitorul, Cristian Bivolaru, a făcut luni o declarație surprinzătoare în cadrul emisiunii Pro Sport LIVE, anunțând că gruparea patronată de Gheorghe Hagi își dorește să treacă la alt nivel, iar una dintre variante ar fi mutarea la Constanța și schimbarea numelui în... Farul. „Viitorul este un club care încearcă să facă următorul pas: vânzarea de acţiuni şi mărirea de capital pentru a ne putea bate la vârf. Hagi îşi doreşte ca, în termen de cinci ani, potenţialii acţionari să investească, toţi aceşti bani urmând să se reinvestească în echipă. Îşi mai doreşte două terenuri şi să facă o echipă care să se bată la titlu. O variantă este de a creşte prin propriile puteri, prin vânzarea de acţiuni. Un buget de cinci milioane de euro pentru prima echipă i-ar permite lui Hagi să câştige campionatul. Acum avem în jur de trei milioane de euro, din care un milion se duce la Academie. A doua variantă, şi cea mai firească după părerea mea, ar fi ca cei care au puterea de decizie în Constanţa să-l invite pe Hagi la discuţii şi, astfel, Viitorul să devină echipa oraşului, chiar sub numele de Farul. Hagi niciodată nu a pus problema să vândă echipa, îşi doreşte să vândă acţiuni şi să conducă echipa din punct de vedere tehnic”, a declarat Bivolaru.

GEST STUPID AL LUI BRANDAN

Pablo Brandan, veteranul formației pregătite de Gică Hagi, va părăsi, cel mai probabil, gruparea de pe litoral, în urma problemelor din meciul cu FC Steaua, când argentinianul în vârstă de 33 de ani a comis un fault stupid în propria suprafață de pedeapsă, asupra lui Adi Popa, cauzând lovitura de pedeapsă din care bucureștenii au deschis scorul. Mai mult, enervat de faptul că a fost schimbat cu zece minute înainte de finalul primei reprize, Brandan nu a mai aşteptat finalul meciului la stadion. A mers de pe gazon direct la vestiare şi apoi a plecat acasă, fără să aibă însă acceptul lui Hagi, deşi ştia că este unul dintre cei care urmau să meargă la controlul antidoping. Sud-americanul a fost nevoit să revină la arenă, pentru a merge la controlul antidoping. „Eu am plecat după meci, echipa era în şedinţă şi n-am mai rămas. Din ce am înţeles de la colegii mei, ar fi făcut o chestie pe care efectiv nu o înţeleg. Culmea e că a fost control doping, iar Brandan era unul dintre jucătorii selectaţi și trebuia să se prezinte. E o mare problemă. A fost sunat şi s-a întors la stadion pentru a face controlul. A făcut controlul, dar pe fondul ăsta, este greu de spus în momentul ăsta dacă mai are un viitor la noi. A gafat, se va analiza prestaţia lui, dar și gestul lui. Cu siguranţă, măsuri se vor lua, pentru că Hagi insistă foarte mult pe seriozitate şi pe implicarea totală a jucătorilor”, a spus Bivolaru.

