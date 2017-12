Se răcește vremea. Minime de 1 grad C!

Temperaturile vor scădea simțitor în următoarele zile, ne avertizează meteorologii. Miercuri, 28 octombrie, vom avea parte de soare cu dinți în Dobrogea. Maximele se vor încadra între 12 și 14 grade Celsius, iar minimele între 2 și 7 grade C. Joi, 29 octombrie, vor fi temperaturi maxime cuprinse între 11 și 14 grade C și minime care se vor situa între 4 și 9 grade C. Vineri, 30 octombrie, temperaturile vor fi în scădere, astfel că vom avea maxime cuprinse între 9 și 12 grade C și minime între 1 și 6 grade C. Cerul va fi variabil, parțial înnorat.