Se reiau alegerile la Nicolae Bălcescu?

Nici nu au fost validați toți primarii constănțeni aleși la scrutinul din 5 iunie, că deja se pune problema reluării scrutinului în anumite localități. În ultima vreme s-a discutat despre organizarea unei noi runde de alegeri în Cernavodă și Mihail Kogălniceanu. Acum se pune problema reluării scrutinului pentru alegerea primarului la Nicolae Bălcescu. Motivul? Edilul-șef al comunei, Viorel Bălan, reales în funcție în 5 iunie, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI), fiind declarat incompatibil. Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au decis, în 16 iunie, să respingă recursul declarat de Bălan împotriva sentinței 359 din 19 noiembrie 2013 a Curții de Apel Constanța, prin care se menținea raportul de incompatibilitate emis de ANI pe numele primarului din Nicolae Bălcescu. Precizăm că, potrivit inspectorilor ANI, Viorel Bălan s-ar fi aflat în incompatibilitate în perioada 23 iunie 2008 - 21 septembrie 2010, pentru că a deținut, în același timp, și funcţia de primar al comunei Nicolae Bălcescu şi pe cea de administrator al unor societăți comerciale. Contactat de reporterii „Telegraf”, Viorel Bălan a declarat că așteaptă motivarea instanței pentru a vedea dacă mai poate combate această decizie. „Deocamdată nu am primit nicio înștiințare. Eu știam că, în acest caz, există un termen de prescripție. Dacă timp de trei ani de la data atacării raportului ANI nu se ia o decizie definitivă, documentul în care se constată incompatibilitatea se anulează de drept. Voi vedea dacă pot invoca acest argument în instanță după ce voi primi motivarea deciziei ICCJ. Din punctul meu de vedere, nu se pune problema reluării alegerilor, dar rămâne de văzut. Încă nu am fost validat în noul mandat”, a declarat Bălan, pentru „Telegraf”. Am încercat să obținem un punct de vedere și de la prefectul județului Constanța, Adrian Nicolaescu, însă el nu a putut fi contactat.