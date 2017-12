Se strică vremea. Vin ploile!

Vremea a început să se răcească, semn că Moș Crăciun își pregătește sacul. Meteorologii spun că, în următoarele zile, un val de aer polar, care va traversa ţara noastră, va aduce frig şi precipitaţii, astfel că miercuri, 9 decembrie, nu vor fi mai mult de 8 grade Celsius în Dobrogea. Cerul va fi înnnorat și este posibil să plouă, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Joi, 10 decembrie, vremea se va menține mohorâtă și sunt posibile ploi. Temperaturile maxime se vor situa între 3 și 6 grade C, iar cele minime între -1 și 2 grade C. Vineri, 11 decembrie, vom avea parte în continuare de timp urât și ploi. Maximele se vor încadra între 3 și 5 grade C, iar minimele între -1 și 2 grade C. Cu toate acestea, următoarele două săptămâni se anunță mai calde decât în mod normal în Dobrogea.