Sechestru pe averea lui Dragnea?

09:13:35 / 22 Noiembrie 2017

FIAT JUSTITIA , PEREAT DRAGNEA ?

La oamenii politici sfera vietii publice creste si sfera privata descreste cu cat devin mai insemnati in luptele de partid si urca pe scara sociala , prin increderea cetatenilor si creditul ce le acorda opinia publica .Toate actele si atitudinile din viata omului politic intra in sfera vietii publice , pe cand aceleasi acte la simplul cetatean cad in sfera vietii private . Omul politic cu simtul datoriei , are obligatia sa demonstreze prin intreaga sa viata si activitate , ca cinstea lui este in afara de orice banuiala . La noi , ticalosia si cinismul merg mana in mana si cei care compromit politica sfideaza opinia publica , facand pe vedetele pe toate canalele mass-media . Marii ticalosi n-au scapat nici un prilej sa denigreze , sa insulte Justitia si pe cei care vor sa-si faca datoria , ori de cate ori au fost luati in vizor si anchetati sau judecati . Nu se gandesc nici macar la posibilitatea ca prin acest fel de comportare si atitudine sa-i determine pe cei care reprezinta justitia sa fie si mai severi, avand si ei dreptul la respectarea demnitatii . Dragnea afirma ranjind pe sub mustata , ca este victima oamenilor care se ascund . Dar cand el facea faptele pentru care este chemat la DNA , le facea pe faţă ? Ne-am convins ca puterea aduce degradare si viciu si din momentul in care esti descoperit sa te dedai la toate tertipurile si ticalosiile pentru a parea nevinovat . Averile facute in acest fel sunt imorale , corupe si degradeaza societatea , sadeste neincrederea in instiututiile statului . Incepand cu PL si PC ale lui Bratianu si Carp , toate partidele si guvernele au mimat controlul averilor . Toate partidele au inscris mai mult sau mai putin acest deziderat , au mimat lupta impotriva coruptiei . Dar dupa fiecare guvernare au aparut noi averi noi , si noi milionari . Trebuie sa fim dusmanii declarati ai acestor jefuitori si sa le fie confiscata averea pana la a treia generatie , inclusiv pe cea trecuta pe numele celor din familie . La adapostul asa zisei prezumtii de nevinovatie , marii corupti continua sa-si vada linistiti de afacerile lor oneroase stiind ca , prin tot felul de tertipuri avocatesti , vor intarzia sau anula efectele legii , sau in cazul condamnarilor sa execute un minim de pedeapsa si sa ramana cu averea intacta . O fi avand Justitia o sabie mare si grea in mana , dar n-o poate folosi eficient atata timp cat politicianistii vor sa o mentina in continuare legata la ochi . Pariem ca vor trece ani de zile pana cand se vor incheia zeci de dosare si Dragnea va fi destul de batran ca sa beneficieze de clementa romaneasca si sa fie eliberat dupa cateva luni de puscarie .