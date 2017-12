Serena Williams strălucește la Melbourne

Liderul clasamentului mondial WTA, Serena Williams, s-a calificat în semifinalele primului turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open, după ce a învins-o marți, în sferturile de finală, pe rusoaica Maria Șarapova, cap de serie nr. 5 și locul 5 WTA, cu scorul de 6-4, 6-1. Americanca a obținut a 18-a victorie consecutivă în fața rivalei sale, ultimul succes al rusoaicei fiind înregistrat acum aproape 12 ani, în 2004. „A fost un meci super-intens. Nu degeaba a fost numărul 1 mondial și a câștigat atâtea turnee. Am jucat toată săptămâna un tenis agresiv, dar am început acest meci mai lent. După primul set, am știut că trebuie să revin la jocul din această săptămână. Atunci când evoluez împotriva Mariei, știu imediat că trebuie să-mi îmbunătățesc jocul. Cred că ea mă face să joc mai bine”, a explicat Serena Williams. Tenismena în vârstă de 34 de ani a câștigat șase trofee la Melbourne, în 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, și are în palmares 21 de titluri de Mare Șlem, fiind la un pas să o egaleze pe fosta campioană germană Steffi Graf. „Nimic nu este garantat în sport. Trebuie să câștig următoarele două partide, împotriva unor adversare care vor fi cu siguranță foarte puternice”, a spus americanca.

În semifinale, Serena Williams se va duela cu a patra favorită și nr. 4 WTA, poloneza Agnieszka Radwanska, care a depășit-o fără probleme în sferturi pe Carla Suarez Navarro (Spania), cap de serie nr. 10 și locul 11 WTA, cu scorul de 6-1, 6-3. „Nu am nimic de pierdut. Sper să pot juca cel mai bun tenis al meu în semifinale, altfel voi avea probleme”, a declarat Radwanska la finalul partidei.

În noaptea de marți spre miercuri sunt programate ultimele două partide din sferturi: Angelique Kerber (Germania), cap de serie nr. 7 - Victoria Azarenka (Belarus), cap de serie nr. 14, și Johanna Konta (Marea Britanie) - Zhang Shuai (China).

RECORD PENTRU HINGIS ȘI MIRZA

În proba feminină de dublu de la Melbourne, principalele favorite, Martina Hingis (Elveția) și Sania Mirza (India), s-au calificat în semifinale, după ce au trecut de dublul format din Anna-Lena Groenefeld (Germania) și Coco Vandeweghe (SUA), cu scorul de 6-2, 4-6, 6-1, înregistrând a 34-a victorie consecutivă în circuitul WTA. Cele două, campioane anul trecut la Wimbledon și US Open, se vor lupta pentru un loc în finală cu perechea compusă din Julia Goerges (Germania) și Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie nr. 13, care a trecut în sferturi, cu scorul de 6-2, 6-4, de cuplul alcătuit din Vania King (SUA) și Alla Kudriavțeva (Rusia). În cealaltă semifinală au acces favoritele nr. 7, cehoaicele Andrea Hlavackova și Lucie Hradecka, care au produs surpriza, eliminându-le pe favoritele nr. 2, Yung-Jan Chan și Hao-Ching Chan (ambele din Taipei), și chinezoaicele Yi-Fan Xu și Saisai Zheng, favorite nr. 15, învingătoare în fața favoritelor gazdelor, Anastasia Rodionova și Arina Rodionova, cu scorul de 6-2, 5-7, 6-4.

