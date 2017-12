Sezonul 2017 s-a încheiat pentru Simona Halep

Calificată pentru a patra oară consecutiv la Turneul Campioanelor, tenismena constănţeană Simona Halep a abordat pentru prima oră competiţia de la Singapore din postura de principală favorită. Din păcate, ocupanta primului loc în ierahia mondială nu a reuşit să depăşească faza grupelor, ocupând ultimul loc în Grupa Roşie. Halep a fost finalistă la prima participare, în 2014, când a pierdut în finală în faţa americancei Serena Williams, iar la următoarele două ediţii nu a trecut de grupe. În acest an, Halep a început cu o victorie la Singapore, însă a cedat în următoarele două partide, astfel că pentru participarea la Turneul Campioanelor va încasa un cec în valoare de 304.000 dolari şi cu 500 de puncte WTA. Pentru Halep, sezonul 2017 a luat sfârşit odată cu înfrângerea, scor 3-6, 4-6, din partida cu Elina Svitolina. După eliminarea de la Singapore, a declarat: „În primul rând este bine că s-a terminat sezonul. A fost ca un maraton. Multe lucruri s-au întâmplat. A fost foarte multă presiune în jurul meu. Cred că am jucat mai bine ca în meciul cu Wozniacki. Acesta era obiectivul meu. Am făcut tot ceea ce am putut pentru a câştiga, dar Svitolina a jucat bine şi a meritat victoria. Am vrut doar să câştig acest meci, nu m-am gândit la calificare. Sunt supărată pentru că am pierdut, dar a fost un an grozav. Mă bucur că pot merge în vacanţă. Am simţit că nimic nu-mi iese. A fost destul de greu să-mi găsesc ritmul. Am luptat până la final. A fost un meci bun. Am aflat că sunt aproape de a termina sezonul pe primul loc. A fost obiectivul meu să ating această poziţie şi sunt fericită cu această performanţă”.

HALEP SE GÂNDEŞTE LA VIITORUL SEZON

„Sunt o jucătoare diferită. Mi-am îmbunătăţit foarte mult jocul. Nu voi lăsa acest turneu să strice tot ce am construit până acum. Mă simt bine şi mă gândesc la anul următor. Trebuie să încep bine. I-am spus antrenorului că nu-mi place acest sistem. Eşti sub presiune pe toată durata turneului. Ar trebui să pleci acasă după prima înfrângere. E bine pentru alte jucătoare că pot reveni dacă cedează în primul meci. Eu câştig la debut şi pierd după aceea. Cel mai slab moment din acest an a fost începutul sezonului, iar cel mai bun a fost turneul de la Beijing, când am atins prima poziţie. Trebuie să mă odihnesc şi să sărbătoresc ce am reuşit în acest an”, a mai spus Halep.

Citeşte şi:

Halep părăsește Turneul Campioanelor

Simona Halep este liderul mondial în tenisul feminin