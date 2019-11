Siegfried Mureşan şi Adina Vălean, propunerile pentru postul de comisar european

„După consultarea preşedintelui Klaus Iohannis am luat decizia împreună să trimitem către preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, doi candidaţi pentru funcţia de comisar european. Este vorba despre europarlamentarii Siegfried Mureşan şi Adina Vălean”, a anunţat Ludovic Orban. Europarlamentarul Gheorghe Falcă a declarat, miercuri, că persoana nominalizată de România pentru funcţia de comisar european va fi audiată în Comisia de Transporturi a Parlamentului European în şedinţa din 14 noiembrie.

Ludovic Orban a declarat că PNL va solicita audierea persoanei propuse pentru funcţia de comisar european în comisia parlamentară pentru afaceri europene.

Viorica Dăncilă a declarat, miercuri, că social-democraţii nu vor ataca noua propunere de comisar european înaintată de Guvernul Orban, precum au procedat PNL şi grupul Renew Europe în cazul propunerilor făcute de Guvernul PSD. „Când vine vorba de un obiectiv de ţară, noi nu vom face ceea ce au făcut liberalii şi ce au făcut cei din grupul Renew Europe. Nu vom fi anti-români. Eu iubesc această ţară şi nu vreau ca România să fie pusă în situaţii neplăcute. Avem un război în interiorul ţării, electoral, între ghilimele, dar acesta nu trebuie să meargă dincolo de graniţele ţării. Nouă ani de zile, de fiecare dată, am susţinut România. Vor propune un comisar. Nu vom ataca persoana respectivă, pentru că este importantă imaginea de ţară mai mult decât imaginea personală. Nu o să am aceeaşi abordare ca şi candidatul Iohannis care, imediat ce am făcut propunerea, a sunat la Bruxelles ca să nu fie acceptat Victor Negrescu", a declarat liderul PSD Viorica Dăncilă, la sediul partidului.