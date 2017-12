Simona Halep a rămas a doua în ierarhia WTA

Garbine Muguruza Blanco este de luni noul lider al clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), în timp ce Simona Halep se menține a doua. Iberica ocupă în premieră prima poziție în ierarhia WTA, deși s-a oprit în optimile turneului de la New York, US Open, în timp ce Halep a pierdut în primul tur. Între cele două este o diferență de numai 65 de puncte. Podiumul este completat de ucraineanca Elina Svitolina, aflată la 325 de puncte de Halep. Fostul lider Karolina Pliskova a coborât pe locul al patrulea.

Sorana Cîrstea a urcat trei locuri și se află pe 51, Irina Begu a urcat o treaptă, până pe 54, iar Monica Niculescu a urcat și ea două locuri, pe 55 de pe 57. Alexandra Dulgheru, fostă ocupantă a locului 26, în 2011, revine în Top 200 WTA după o urcare de 36 de poziții, până pe 188. Tot în top 200 WTA, Ana Bogdan a coborât de pe locul 109 pe 117, Mihaela Buzărnescu a urcat de pe 133 pe 127, Patricia Maria Țig a coborât de pe locul 126 pe 129, Alexandra Cadanțu a urcat de pe 164 pe 162, iar Irina Bara a ajuns de pe 197 pe 176. Buzărnescu și Bara se găsesc la cele mai bune clasări din carieră.

La dublu, Niculescu a urcat o poziție și se află pe locul 19, Raluca Olaru a coborât o treaptă, până pe 33, iar Irina Begu a urcat o poziție, pe 46.

În ierarhia WTA Race, de calificare pentru Turneul Campioanelor, podiumul este neschimbat, cu Muguruza pe prima poziție, urmată la mai puțin de 300 de puncte de Simona Halep. A treia este tot Elina Svitolina.

Cea mai importantă ascensiune din Top 100 WTA a fost înregistrată de americanca Sloane Stephens, câștigătoare la Flushing Meadows, care a urcat de pe locul 83 pe 17. Și Maria Șarapova, care a ajuns până în optimi la US Open după ce a învins-o pe Simona Halep în primul tur, a urcat și ea serios în ierarhie, de pe 146 pe 103. La vârful ierarhiei de simplu s-au produs modificări importante după US Open. Venus Williams a urcat de pe 9 pe 5, letona Jelena Ostapenko a intrat în premieră în Top 10 WTA, iar câștigătoarea US Open 2016, germanca Angelique Kerber, a coborât de pe 6 pe 14, după ce a fost eliminată în primul tur anul acesta.

Clasamentul WTA la simplu:

1 (3). Garbine Muguruza (Spania) 6.030 puncte

2 (2). Simona Halep 5.965

3 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.640

4 (1). Karolina Pliskova (Cehia) 5.520

5 (9). Venus Williams (SUA) 4.756

6 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.640

7 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 4.520

8 (8). Svetlana Kuznețova (Rusia) 4.410

9 (10). Dominika Cibulkova (Slovacia) 3.770

10 (12). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.502

...............................................................

51 (54). Sorana Cîrstea 1.156

54 (55). Irina-Camelia Begu 1.078

55 (57). Monica Niculescu 1.050

117 (108). Ana Bogdan 528

127 (133). Mihaela Buzărnescu 483

129 (126). Patricia Maria Țig 473

162 (164). Alexandra Cadanțu 339

176 (197). Irina Bara 308

188 (224). Alexandra Dulgheru 287

217 (220). Elena-Gabriela Ruse 247

267 (334). Jaqueline Cristian 194 etc.

Clasamentul WTA la dublu:

1 (1). Lucie Safarova (Cehia) 9.450 puncte

2 (5). Martina Hingis (Elveția) 8.900

3 (3). Yung-Jan Chan (Taiwan) 8.635

4 (2). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 8.570

5 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.895

5 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.895

7 (7). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.390

8 (9). Sania Mirza (India) 5.300

9 (10). Shuai Peng (China) 5.050

10 (15). Lucie Hradecka (Cehia) 4.975

..........................................................

19 (20). Monica Niculescu 3.200

33 (32). Raluca Olaru 2.145

46 (47). Irina-Camelia Begu 1.617 etc.

Clasamentul WTA Race la simplu:

1 (1). Garbine Muguruza (Spania) 5.307 puncte

2 (2). Simona Halep 5.025

3 (3). Elina Svitolina (Ucraina) 4.815

4 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 4.797

5 (6). Venus Williams (SUA) 4.612

6 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.210

7 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.655

8 (8). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.493

9 (9). Kristina Mladenovic (Franța) 2.876

10 (10). Svetlana Kuznețova (Rusia) 2.846

................................................................

42 (41). Sorana Cîrstea 1.078

52 (45). Irina-Camelia Begu 981

98 (113). Monica Niculescu 520

100 (103). Ana Bogdan 507 etc.