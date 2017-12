Simona Halep se gândeşte la... Roland Garros

Cotată printre favoritele la câştigarea turneului de la Roma, dotat cu premii în valoare totală de 2.1200.000 de euro, constănţeanca Simona Halep a fost nevoită să se retragă din competiţie din cauza unor probleme la muşchii abdominali. Cap de serie nr. 4 şi locul 5 WTA, Halep a învins-o marţi pe americanca Madison Keys, dar la câteva ore după meci a anunţat că nu mai poate juca în turul al treilea al competiţiei, unde ar fi trebuit să se dueleze cu spaniola Carla Suarez Navarro, favorită nr. 13 şi locul 14 WTA. Chiar dacă nu-şi va putea apăra punctele obţinute anul trecut la Roma, când a ajuns până în semifinale, Halep va urca pe locul 4 WTA începând de luni, devenind astfel a 56-a jucătoare din istoria WTA prezentă în “careul de aşi” al ierarhiei mondiale.

„Este foarte greu la nivelul la care am ajuns. La Madrid, am jucat fiecare meci în jur de trei ore cu jucătoare de top. A fost o săptămână foarte grea pentru mine, dar mă bucur că am reuşit să câştig meciuri bune şi am luptat până la capăt. Eu nu joc pentru clasamente, joc pentru mine şi pentru a câştiga meciuri şi turnee. Voi vedea în viitor cât de departe pot să ajung”, a declarat sportiva în vârstă de 22 de ani.

PAUZĂ PÂNĂ LUNI Simona a ajuns ieri în România şi a explicat cu ce probleme medicale se confruntă. „Sunt un pic accidentată la abdomen. Voi merge să fac un RMN şi sper să nu fie nimic grav. Tocmai de aceea m-am oprit la Roma, pentru a putea să mă recuperez foarte bine şi să pot să joc la Roland Garros. Acum voi sta câteva zile, până luni, când cred că o să încep să joc din nou. Dar nu voi face o pauză totală. O să fac antrenamente fizice. Medicii mi-au spus să iau pauză câteva zile şi după aceea să reiau, pentru că nu este ceva foarte grav. Durerile au început în meciul cu Ana Ivanovic şi le-am simţit la sfârşit. Am continuat totuşi la Madrid, dar la Roma n-am mai putut. Trebuie să ştii să îţi dozezi efortul şi să zici „stop“ atunci când simţi dureri. Nu trebuie să te duci prosteşte şi să joci pentru că îţi poate fi mai rău pe termen lung”, a spus Halep.