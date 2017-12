Simona Halep se menţine pe locul 2 WTA

Tenismena constănțeană Simona Halep se menţine pe locul 2, cu 6.580 de puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii luni, în timp ce Irina-Camelia a coborât patru poziții, pe 29, şi are 1.630p. În topul 200 al clasamentului WTA se mai află cinci românce: Monica Niculescu, în staționare pe 45, cu 1.125 pu, Alexandra Dulgheru, în coborâre cu două poziții, pe 58, cu 973p, Andreea Mitu, în urcare cu două poziții, pe 93, cu 660p, Patricia Maria Ţig, în coborâre cu două locuri, pe 115, cu 520pu, şi Ana Bogdan, în staționare pe 149, cu 366p. În clasamentul de dublu, Begu se menţine pe locul 37, cu 2.025p, Monica Niculescu rămâne pe 40, cu 1.930p, iar Raluca Olaru a coborât două poziții, pe 57, cu 1.405p. Primele trei poziţii în clasamentul de simplu WTA sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Serena Williams (SUA) 11.285p, 2. Simona Halep (România) 6.580p, 3. Maria Şarapova (Rusia) 4.691p.

RADWANSKA MERGE LA TURNEUL CAMPIOANELOR

Poloneza Agnieszka Radwanska, învingătoare în turneul WTA de la Tianjin, a devenit a cincea jucătoare calificată la Turneul Campioanelor de la Singapore, după Simona Halep, Maria Șarapova, Garbine Muguruza și Petra Kvitova. Radwanska s-a calificat pentru al cincilea an consecutiv la Turneul Campioanelor, performanță pe care doar Kvitova a mai reușit-o dintre celelalte jucătoare. Poloneza va avea în total șapte prezențe la finala circuitului WTA, unde a ajuns în semifinale în 2012 și 2014, ultima oară fiind învinsă de Halep. „Sunt stimulată să joc la Singapore în acest an. Am amintiri plăcute de anul trecut, fanii sunt uimitori, așa că abia aștept să joc împotriva celor mai bune jucătoare din lume”, a declarat Radwanska.

Turneul Campioanelor de la Singapore se va desfășura în perioada 23 octombrie - 1 noiembrie, reunind primele opt jucătoare ale lumii la simplu, care se întrec pentru trofeul „Billie Jean King”, și, respectiv, primele opt perechi din lume, care au ca țintă trofeul „Martina Navratilova”. Fondul total de premiere se ridică la 7 milioane de dolari.

