Simona Halep stabileşte noi recorduri în tenisul românesc

Plecată din Constanţa să cucerească lumea, Simona Halep se apropie vertiginos de titlul de cea mai titrată tenismenă din istoria sportului alb din România. La nici 23 de ani, sportiva crescută în oraşul de la malul mării a adunat deja şapte trofee la turneele WTA, a jucat finala la Roland Garros, a bifat cea mai bună clasare pentru o jucătoare din România în ierarhia mondială şi a strâns o mică avere din premiile câştigate. Susţinută de milioane de români, Halep îşi continuă visul - câştigarea unui turneu de Grand Slam şi prima poziţie în clasamentul WTA, iar prestaţiile din ultimul an îi dau dreptul să spere că-l va îndeplini. “Sper să fie o următoare finală de Grand Slam. Nu este uşor. Nu înseamnă că, dacă acum am jucat finala, va trebui să joc finale la toate Grand Slam-urile. Este un sport foarte greu, eu o să muncesc mai mult ca să ajung şi mai sus. Acest turneu mi-a dat multă încredere că pot să joc un tenis frumos. M-am bucurat că în finală nu am avut emoţii foarte mari şi că am putut să joc ceea ce mi-am dorit. Am fost foarte aproape să câştig această finală, poate că a fost vorba şi de neşansă la unele mingi, dar am luat doar lucrurile pozitive”, a mărturisit constănţeanca la revenirea în ţară, adăugând că nu şi-a făcut un ţel din a o învinge pe actuala lideră WTA, americanca Serena Williams: “Nu pot să spun că este un obiectiv pentru mine să o înving pe Serena. Nu cred că este cel mai important pentru cariera mea să o înving pe Serena. Mi-aş dori într-o zi să o înving, dar nu mă gândesc numai la asta. Vreau să îmi fac jocul meu şi să progresez cât mai mult”. În plus, Halep a dezvăluit că va continua colaborarea cu antrenorul belgian Wim Fissette, parafată la începutul acestui an. Contractul va expira luna viitoare, dar va fi prelungit până la sfârşitul anului.

PE LOCUL 3 WTA Începând de ieri, Halep ocupă locul 3 în clasamentul mondial, cu 6.435 puncte, cea mai bună clasare pentru o jucătoare din România în istoria WTA. Graţie prezenţei în finală la Paris, constănţeanca a depăşit-o pe poloneza Agnieszka Radwanska, ocupanta locului 4, cu 5.990 puncte, şi este devasată doar de Serena Williams, cu 9.660 puncte, şi chinezoaica Na Li, cu 7.450 puncte. În plus, Halep a urcat două poziţii şi în ierarhia WTA Race, care contabilizează punctele acumulate în acest an, aflându-se pe locul 3, cu 3.779 de puncte. Drept urmare, constănţeanca a luat o opţiune importantă în privinţa prezenţei la Turneul Campioanelor, programat la finalul anului, la Singapore, unde vor participa cele mai bune opt jucătoare din 2014.

CEL MAI MARE PREMIU PENTRU UN ROMÂN Pentru prezenţa în finală, Halep a fost răsplătită cu un cec în valoare de 825.000 de euro, ceea ce reprezintă cel mai mare premiu obţinut vreodată de un jucător român de tenis. Graţie acestui premiu, constănţeanca a urcat pe locul 2 în clasamentul “all time” al premiilor brute obţinute de jucătorii români de tenis în istorie, întrecându-l pe Victor Hănescu. Astfel, Halep a adunat în carieră 4,56 milioane de dolari, fiind depăşită de un alt constănţean, Andrei Pavel, jucător retras din activitate, care a strâns 5,225 milioane de dolari. Locul 3 în topul câştigurilor „all time“ este ocupat în acest moment de Sorana Cîrstea (2,83 milioane de dolari), care a depăşit-o pe Irina Spîrlea (2,654 milioane de dolari). Aceste clasamente nu ţin cont de inflaţia dolarului şi nici de faptul că, în trecut, premiile în tenis erau mai mici.

A RĂMAS ÎN BUCUREŞTI După ce a fost întâmpinată de sute de oameni la aeroport, Halep a rămas în Capitală împreună cu familia, urmând să fie premiată azi de autorităţi pentru performanţa reuşită la Roland Garros. Drept urmare, va ajunge acasă, la Constanţa, marţi seara sau cel târziu miercuri şi va sta două zile în oraşul natal, înainte de a pleca la turneul de la 's-Hertogenbosch. “Constanţa este pentru mine un oraş de suflet, acolo am crescut, acolo am învăţat tenis”, a mărturisit proaspăta finalistă de la Paris.