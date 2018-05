Simulare pentru examenul de admitere la Medicină. Unde va avea loc?

Elevii din anii terminali de liceu care își doresc un viitor în domeniul medicinei își pot testa cunoștințele în cadrul a două simulări puse la cale de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București. Ajunsă la a IX-a ediție, Simularea Examenului de Admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila va alinia la start peste 3.800 de concurenți. Dintre aceștia, aproximativ 2.700 vor intra în concurs sâmbătă, 19 mai 2018, pentru ca, pe 26 mai, alți 1.100 de participanți să susțină examenul de testare a cunoștințelor în vederea admiterii.

Potrivit portalinvatamant.ro, evenimentul este organizat de Societatea Studenților în Medicină din București (SSMB), în colaborare cu Liga Studenților în Medicină Dentară din București și Societatea Studenților în Farmacie din București. Potrivit SSMB, „simularea din acest an a înregistrat un record absolut, cu aproximativ 2.700 de participanți înscriși. Acest număr impresionant reflectă profesionalismul și seriozitatea de care membrii SSMB dau dovadă an după an, dar și veridicitatea subiectelor și validitatea rezultatelor“.

Înscrierea concurenților s-a făcut în perioadă 26 februarie-13 aprilie 2018, iar taxa de participare a fost de 80 de lei. În data de 26 mai se va desfășura Simularea Examenului de Admitere pentru Facultatea Dentară - 750 de participanți, în timp ce pentru Facultatea de Farmacie s-au înscris peste 350 de candidați. În cadrul evenimentului, pe lângă latură academică a evenimentului, Societatea Studenților în Medicină din București le-a pregătit posibililor viitori boboci câteva surprize menite să le ofere acestora o imagine de ansamblu a ceea ce reprezintă activitatea unui student la medicină, printre ele numărându-se și Târgul de Proiecte (candidații vor avea ocazia să ia contact cu studenții și să vadă ce presupune voluntariatul în medicină, să ia parte la turul facultății sau să vadă cum se desfășoară o zi din viață unui student).