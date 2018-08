ȘOCANT! Comisarul șef al Protecției Consumatorilor, AGRESAT VIOLENT!

02:30:05 / 02 August 2018

Decaderea Romanului, bucuria spurcaciunii-venetice

Motto: "Cine ne'au adus pe Greci, n'ar mai putrezi in veci"(Luceafarul Romanilor). --- Criminalii de orice fel de pe planeta Pamant, in frunte cu politicastrii satanici, nu se mai pot ascunde, nu mai pot tine secrete crimele lor! Dusmanul lor numaru unu este internetul. Iar fenomenul Wickileaks o demonstreaza. Oricine poate verifica si invata ce inseamna taverna Zorbas din Neptun. Cui apartine. Cine sunt VENETICII ce polueaza fosta statiune romaneasca in care Romanii intrau in contact cu occidentali si cultura lor inainte de Decembrie'nsangerat. Il cheama Catalin Ciripan. El e...apropitaru'. Un Tzigan-smintit ce are sandramaua pe plaja(???) Am gasit un Youtube clip cu un Tzigan-lautar ce urla manele katzaonesti pe plaja fosta romaneasca, in fata a doi gealati si o piranda ce beau la masa. Unul dintre ei e Ciripan. Moaka de Tzigan. Nu inteleg ceva. Evident, Rromarlania e un minibantustan faradelege! Comisarii Protectiei Consumaturului TREBUIE sa fie INARMATI! Ca in Amerikk, de unde Rromarlanii kkpIUDAlisti au importat kkpIUDAlismul salbatik! Inarmati si antrenati sa'l impuste intre ochi pe criminalul...kkpIUDAlist balcanikk de la Zorbas! Daca e jungla, primesc, Coane Fanica, da' sa fie reciproca. Daca Greco-Tziganii de la Taverna Zorbas i'au rupt gatul comisarului...Horia, Horia sa aibe dreptul sa'l gaureasca intre ochi pe Katzaon si Tzigan! Amin! Daca Romanul nu mai are dreptul sa se apere de spurcaciunea-venetica, in douazeci de ani va fi fost doar o amintire in Spatiul Carpato-Danubiano-Pontic! Doamne Iisuse Christoase, Ocroteste'I pe Romani! Amin!