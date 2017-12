Soluţie iberică în ofensiva năvodăreană

După 19 etape disputate din actualul sezon al Ligii 1 la fotbal, Săgeata Năvodari se numără printre echipele cu cea mai slabă ofensivă, reuşind să marcheze doar de 18 ori, o medie de mai puţin de un gol pe meci. În aceste condiţii, conducerea grupării de pe litoral a decis să întărească atacul şi l-a transferat în pauza competiţională pe spaniolul Emilio Guerra, jucător în vârstă de 32 de ani. Sosit la formaţia pregătită de Cătălin Anghel din postura de jucător liber de contract, Guerra a bifat în carieră unele dintre cele mai importante cluburi din Primera Division, Espanyol Barcelona, Real Zaragoza, FC Barcelona, Atletico Madrid şi Malaga, dar întotdeauna a evoluat la formaţia secundă a grupărilor respective. Ibericul nu a reuşit să facă pasul către fotbalul mare, chiar dacă a înscris 42 de goluri în 34 de meciuri pentru Zaragoza B, în sezonul 2006-2007, iar un an mai târziu a marcat de 13 ori pentru echipa secundă a Barcelonei în 26 de partide. Vârful carierei sale a fost atins în 2006, când a evoluat zece meciuri în Segunda Division, la CD Castellon, dar nu a reuşit să-şi treacă numele pe lista marcatorilor. În sezonul 2011-2012, Guerra a lăsat o impresie bună la Malaga B, pentru care a marcat 26 de goluri în 37 de jocuri, ceea ce i-a adus primul transfer peste hotare, la formaţia greacă din liga secundă Kavala. Nu s-a adaptat, iar în această iarnă a dat probe la celebra formaţie americană FC Cosmos New York. În cele din urmă a ajuns la Săgeata Năvodari, unde a impresionat deja, reuşind să marcheze de trei ori în meciurile amicale. Formaţia de pe litoral este a 18-a din cariera sa, după ce a evoluat mai tot timpul în ligile inferioare din Spania. Ibericul are un frate geamăn, Javier, care evoluează tot ca atacant, dar în prima ligă din Spania, la Real Valladolid.

ÎNCĂ UN AMICAL Săgeata Năvodari este neînvinsă în cele cinci partide de verificare disputate în această iarnă. Astfel, elevii lui Cătălin Anghel au obţinut trei succese, 2-0 cu FC Baloteşti (Liga a III-a), 2-1 cu Rapid Bucureşti (Liga a II-a) şi 4-0 cu Olimpic Sarajevo (Liga 1, Bosnia-Herţegovina), şi două egaluri, 1-1 cu ACS Berceni (Liga a II-a) şi 1-1 cu Shakhter Karagandy (Liga 1, Kazahstan). Astăzi, de la ora 17.00, năvodărenii vor susţine un nou meci amical în cantonamentul din Antalya, urmând să dea piept cu FC Dila Gori, echipă care ocupă locul 3 în prima ligă din Georgia.