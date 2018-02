Sorin Roșca Stănescu - O schimbă sau nu o schimbă?

O schimbă. Aceasta este concluzia la care am ajuns. După ce am studiat cu atenție atât comportamentul lui Tudorel Toader, cât și primele reacții ale președintelui Klaus Iohannis. Desigur, decizia demiterii Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA este extrem de complexă, pentru că antrenează, într-o măsură excesivă, nu numai pasiuni și orgolii, ci și confruntări de natură politică. În care este implicat viitorul unor personaje importante, cum este Liviu Dragnea sau Klaus Iohannis, dar și modul în care va decurge confruntarea politică între Stânga și Dreapta. Ca să nu mai vorbim despre factorul extern, aflat și el pe terenul de joc.

În analiza anterioară, i-am suprins probabil pe mulți dintre cititori atunci când am prognozat că Ministrul Justiției, domnul Tudorel Toader nu poate anunța o decizie de demitere a doamnei Laura Codruța Kovesi fără ca, în prealabil, să îi fi prezentat în mod oficial președintelui Klaus Iohannis o solicitare scrisă în acest sens, însoțită și de cuvenitul document explicativ. Am spus că dacă el va susține o conferință de presă, înainte de a parcurge o procedură care să-l implice pe președinte, o va face nu pentru a anunța decizia sa privind demiterea, ci doar pentru a explica de ce nu o demite pe Laura Codruța Kovesi. Și am mai afirmat că nu este deloc exclusă o procedură intermediară, de natură să implice Parlamentul. Și exact așa s-a întâmplat.

Tudorel Toader nu a ținut o conferință de presă, ci a făcut doar o declarație de presă. Ceea ce înseamnă că, din capul locului, a dorit doar să facă un anunț și și-a propus să refuze să răspundă la orice întrebare. Iar în esență anunțul făcut înseamnă două lucruri. 1). Va avea loc o procedură care se va consuma în Parlament în prima parte a săptămânii viitoare. 2) Abia apoi, joi, domnul Tudorel Toader, după ce-i va adresa o solicitare scrisă președintelui, va informa opinia publică asupra deciziei pe care a luat-o. Are importanță, desigur, și faptul că a ținut să ne asigure că a pus o condiție și anume să nu se exercite presiuni asupra lui, atât în Guvern cât și la partid. Iar condiția a fost respectată.

În intervențiile pe diverse posturi de televiziune, pe care le-am avut înainte ca domnul Klaus Iohannis să iasă cu declarațiile sale publice, am prognozat că acesta își va nuanța poziția față de Laura Codruța Kovesi. Și exact așa s-a întâmplat. Domnul Klaus Iohannis a afirmat în continuare că apreciază pozitiv atât activitatea DNA, cât și pe cea a doamnei Laura Codruța Kovesi, dar a ținut să precizeze că o asemeena opinie ar putea fi schimbată, în măsura în care domnul Tudorel Toader îi va prezenta argumente solide. Cu alte cuvinte, președintele Romnei rămâne consecvent, dar lasă deschisă și posibilitatea unei decizii de demitere a doamnei Laura Codruța Kovesi.

Și ce urmează să se întâmple în aceste condiții? Domnul Tudorel Toader, profitând de un drept pe care-l are și chiar de o obligație care îi revine, va supune plenului Parlamentului un document, care probabil se va intitula „Raport asupra stării Justiției”. În paranteză fie spus, fiecare ministru, în fiecare an, a rămas dator Parlamentului cu un asemenea raport, dar, ce e drept, nimeni nu a fost vreodată tras la răspundere pentru că nu și-a îndeplinit această obligație. De aceea presupun că în prima parte a săptămânii viitoare se va organiza un plen reunit al celor două Camere, în fața căruia ministrul Justiției va prezenta un raport privind starea Justiției, care, în mod inevitabil, se va referi și la situația din DNA și la statutul doamnei Laura Codruța Kovesi de șef al acestei instituții. Acest raport, logic, va avea la bază atât constatările Inspecției Judiciare, cât și constatările proprii ale ministrului Justiției, făcute cu ocazia discuțiilor pe care le-a avut pe aceast temă, atât cu factori responsabili din Justiție cât și cu diferiți petenți. Concluzia acestui raport va fi că doamna Laura Codruța Kovesi se face vinovată de un management defectuos și, ca atare, trebuie demisă. Rămâne un mister care va fi poziția ministrului Justiției în raport cu Parchetul General, care și el a făcut obiectul unui control de fond al Inspecției Judiciare.

Este posibil ca această procedură parlamentară să se încheie cu o declarație în acest sens a plenului reunit. De îndată, având în spate și girul Parlamentului, domnul Tudorel Toader i se va adresa președintelui României, făcându-i o solicitare scrisă și argumentată în sensul demiterii doamnei Laura Codruța Kovesi. Evident, el va informa și Consiliul Superior al Magistraturii, solicitând avizul negativ sau pozitiv al acestei instituții, un aviz care este doar consultativ. Abia în această fază, președintele Klaus Iohannis, după ce-și va lua un timp de gândire, va găsi de cuviință să se pronunțe, și el în mod argumentat, în raport cu decizia pe care trebuie să o ia.

Prognoza mea este că domnul președinte Klaus Iohannis se va lăsa convins de argumentele ministrului Justiției. Cu atât mai mult cu cât este posibil și chiar plauzibil ca și CSM să avizeze pozitiv solicitarea ministrului Justiției. Ceea ce, în continuare, rămâne o problemă cu care se va confrunta în viitor instituția numită DNA este absența voinței politice de a face o restructurare temeinică în această zonă și de a rezista presiunilor externe, în sensul neinstalării în locul doamnei Kovesi a vreunei alte persoane, aleasă nu din interiul, ci din exteriorul României.